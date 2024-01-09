https://ria.ru/20240109/dnr-1920306994.html

В Донбассе пока небезопасно всем, заявил Пушилин

В Донбассе пока небезопасно всем, заявил Пушилин - РИА Новости, 09.01.2024

В Донбассе пока небезопасно всем, заявил Пушилин

В Донбассе пока небезопасно всем - и главе республики, и обычным людям, но нужно справляться, так жители и поступают, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T14:32

2024-01-09T14:32

2024-01-09T22:34

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Донбассе пока небезопасно всем - и главе республики, и обычным людям, но нужно справляться, так жители и поступают, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Я давно уже не акцентирую на этом внимание, мы все, кто живет сейчас в Донецке, в Горловке, в Макеевке, в Ясиноватой, в других наших населенных пунктах, подвергаемся опасности", - сказал он, отвечая на вопрос, были ли на него совершены попытки покушения и переживает ли он за свою безопасность. "Каждый житель, не важно: это глава республики или это сотрудник коммунальной службы, или это сотрудник МЧС, или врач, доктор, преподаватель - здесь пока небезопасно всем. Так живем, привычка. Нужно и работать, нужно и учиться, нужно и развиваться, нужно и выполнять свои служебные обязанности, поэтому живем вот ровно таким образом", - подчеркнул глава ДНР. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240106/pushilin-1919894233.html

россия

донецкая народная республика

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Полная версия интервью Дениса Пушилина Полная версия интервью Дениса Пушилина 2024-01-09T14:32 true PT26M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр