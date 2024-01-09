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В Донбассе пока небезопасно всем, заявил Пушилин - РИА Новости, 09.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 09.01.2024 (обновлено: 22:34 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/dnr-1920306994.html
В Донбассе пока небезопасно всем, заявил Пушилин
В Донбассе пока небезопасно всем, заявил Пушилин - РИА Новости, 09.01.2024
В Донбассе пока небезопасно всем, заявил Пушилин
В Донбассе пока небезопасно всем - и главе республики, и обычным людям, но нужно справляться, так жители и поступают, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T14:32
2024-01-09T22:34
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Донбассе пока небезопасно всем - и главе республики, и обычным людям, но нужно справляться, так жители и поступают, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Я давно уже не акцентирую на этом внимание, мы все, кто живет сейчас в Донецке, в Горловке, в Макеевке, в Ясиноватой, в других наших населенных пунктах, подвергаемся опасности", - сказал он, отвечая на вопрос, были ли на него совершены попытки покушения и переживает ли он за свою безопасность. "Каждый житель, не важно: это глава республики или это сотрудник коммунальной службы, или это сотрудник МЧС, или врач, доктор, преподаватель - здесь пока небезопасно всем. Так живем, привычка. Нужно и работать, нужно и учиться, нужно и развиваться, нужно и выполнять свои служебные обязанности, поэтому живем вот ровно таким образом", - подчеркнул глава ДНР. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240106/pushilin-1919894233.html
россия
донецкая народная республика
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Полная версия интервью Дениса Пушилина
Полная версия интервью Дениса Пушилина
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безопасность, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донбассе пока небезопасно всем, заявил Пушилин

Пушилин: в ДНР пока небезопасно всем, но надо справляться

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Донбассе пока небезопасно всем - и главе республики, и обычным людям, но нужно справляться, так жители и поступают, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Я давно уже не акцентирую на этом внимание, мы все, кто живет сейчас в Донецке, в Горловке, в Макеевке, в Ясиноватой, в других наших населенных пунктах, подвергаемся опасности", - сказал он, отвечая на вопрос, были ли на него совершены попытки покушения и переживает ли он за свою безопасность.
"Каждый житель, не важно: это глава республики или это сотрудник коммунальной службы, или это сотрудник МЧС, или врач, доктор, преподаватель - здесь пока небезопасно всем. Так живем, привычка. Нужно и работать, нужно и учиться, нужно и развиваться, нужно и выполнять свои служебные обязанности, поэтому живем вот ровно таким образом", - подчеркнул глава ДНР.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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