https://ria.ru/20240109/devochka-1920406870.html

В поезде "Москва — Чита" умерла семимесячная девочка

В поезде "Москва — Чита" умерла семимесячная девочка - РИА Новости, 09.01.2024

В поезде "Москва — Чита" умерла семимесячная девочка

Семимесячный ребенок умер в поезде Москва-Чита, все пассажиры поезда протестированы на наличие вирусных заболеваний, проводится проверка, сообщает Уральская... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T23:07

2024-01-09T23:07

2024-01-09T23:20

кунгур

происшествия

пермь

екатеринбург

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ПЕРМЬ, 9 янв - РИА Новости. Семимесячный ребенок умер в поезде Москва-Чита, все пассажиры поезда протестированы на наличие вирусных заболеваний, проводится проверка, сообщает Уральская транспортная прокуратура."Пермской транспортной прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты проводимой проверки по факту смерти семимесячной девочки 9 января 2024 года в поезде сообщением Москва-Чита", - говорится в сообщении.По данным ведомства, во время поездки вечером у ребенка ухудшилось самочувствие. Бригада скорой помощи по прибытии поезда на станцию Кунгур (примерно в 100 километрах от Перми) проводила реанимационные мероприятия, но спасти девочку не удалось.Уточняется, что на вокзале в Екатеринбурге была проведена санитарная обработка вагона, в котором был младенец, у пассажиров поезда специалисты взяли экспресс-тесты на наличие вирусных заболеваний."По результатам проверки будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей", - добавили в транспортной прокуратуре.При этом Telegram-канал 112 указал, что заболела вся семья погибшего ребенка, их экстренно госпитализировали, всего медики осмотрели 53 человека, но других заболевших не выявили, поезд отправился дальше.

https://ria.ru/20240103/mladenets-1919619586.html

https://ria.ru/20240109/deti-1920396513.html

https://ria.ru/20231201/devochka-1913141170.html

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кунгур, происшествия, пермь, екатеринбург