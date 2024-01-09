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В поезде "Москва — Чита" умерла семимесячная девочка - РИА Новости, 09.01.2024
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23:07 09.01.2024 (обновлено: 23:20 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/devochka-1920406870.html
В поезде "Москва — Чита" умерла семимесячная девочка
В поезде "Москва — Чита" умерла семимесячная девочка - РИА Новости, 09.01.2024
В поезде "Москва — Чита" умерла семимесячная девочка
Семимесячный ребенок умер в поезде Москва-Чита, все пассажиры поезда протестированы на наличие вирусных заболеваний, проводится проверка, сообщает Уральская... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T23:07
2024-01-09T23:20
кунгур
происшествия
пермь
екатеринбург
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ПЕРМЬ, 9 янв - РИА Новости. Семимесячный ребенок умер в поезде Москва-Чита, все пассажиры поезда протестированы на наличие вирусных заболеваний, проводится проверка, сообщает Уральская транспортная прокуратура."Пермской транспортной прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты проводимой проверки по факту смерти семимесячной девочки 9 января 2024 года в поезде сообщением Москва-Чита", - говорится в сообщении.По данным ведомства, во время поездки вечером у ребенка ухудшилось самочувствие. Бригада скорой помощи по прибытии поезда на станцию Кунгур (примерно в 100 километрах от Перми) проводила реанимационные мероприятия, но спасти девочку не удалось.Уточняется, что на вокзале в Екатеринбурге была проведена санитарная обработка вагона, в котором был младенец, у пассажиров поезда специалисты взяли экспресс-тесты на наличие вирусных заболеваний."По результатам проверки будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей", - добавили в транспортной прокуратуре.При этом Telegram-канал 112 указал, что заболела вся семья погибшего ребенка, их экстренно госпитализировали, всего медики осмотрели 53 человека, но других заболевших не выявили, поезд отправился дальше.
https://ria.ru/20240103/mladenets-1919619586.html
https://ria.ru/20240109/deti-1920396513.html
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кунгур, происшествия, пермь, екатеринбург
Кунгур, Происшествия, Пермь, Екатеринбург
В поезде "Москва — Чита" умерла семимесячная девочка

Прокуратура: в поезде "Москва — Чита" умерла семимесячная девочка

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 9 янв - РИА Новости. Семимесячный ребенок умер в поезде Москва-Чита, все пассажиры поезда протестированы на наличие вирусных заболеваний, проводится проверка, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
"Пермской транспортной прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты проводимой проверки по факту смерти семимесячной девочки 9 января 2024 года в поезде сообщением Москва-Чита", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, во время поездки вечером у ребенка ухудшилось самочувствие. Бригада скорой помощи по прибытии поезда на станцию Кунгур (примерно в 100 километрах от Перми) проводила реанимационные мероприятия, но спасти девочку не удалось.
Уточняется, что на вокзале в Екатеринбурге была проведена санитарная обработка вагона, в котором был младенец, у пассажиров поезда специалисты взяли экспресс-тесты на наличие вирусных заболеваний.
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"По результатам проверки будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей", - добавили в транспортной прокуратуре.
При этом Telegram-канал 112 указал, что заболела вся семья погибшего ребенка, их экстренно госпитализировали, всего медики осмотрели 53 человека, но других заболевших не выявили, поезд отправился дальше.
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