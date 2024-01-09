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В Красноярском крае в детсаду готовили еду из мяса с кишечной палочкой - РИА Новости, 09.01.2024
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12:04 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/detsad-1920269021.html
В Красноярском крае в детсаду готовили еду из мяса с кишечной палочкой
В Красноярском крае в детсаду готовили еду из мяса с кишечной палочкой - РИА Новости, 09.01.2024
В Красноярском крае в детсаду готовили еду из мяса с кишечной палочкой
В одном из детских садов Минусинска на юге Красноярского края говядина, которой кормили детей, содержала кишечную палочку, готовили ее в антисанитарных... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:04
2024-01-09T12:04
происшествия
красноярский край
минусинск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОЯРСК, 9 янв - РИА Новости. В одном из детских садов Минусинска на юге Красноярского края говядина, которой кормили детей, содержала кишечную палочку, готовили ее в антисанитарных условиях, сообщает прокуратура региона в Telegram-канале. По ее данным, ненадлежащее качество мясной продукции и состояние пищеблока выявлены в детском саду №19. Прокуратура совместно со специалистами Роспотребнадзора провела выездную проверку в муниципальном учреждении. "Исследование поставленного мяса говядины показало наличие в нем кишечной палочки и превышение ряда бактерий от 80 до 150 раз. Заведующий, кладовщик и повар подтвердили плохое качество продукции – при разморозке оно содержало много жидкости. Несмотря на это, плохой внешний вид мяса и запах, приготовление блюд из него не прекратили. Специалист заключила, что при определенных условиях его употребление могло повлечь отравление детей", - говорится в сообщении. Также было обнаружено, что используется недоброкачественный пищевой фарш, хранятся полуфабрикаты из мяса повторной заморозки, не соблюдается температура хранения суточных проб. В морозильной камере продукты хранятся с нарушением товарного соседства, количество холодильного оборудования не обеспечивает хранение всего поступающего объема продукции. Прокуратура направила материалы проверки для возбуждения уголовного дела о хранении и сбыте продукции, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Руководитель управления образования администрации города предостережен о недопустимости использования в пищу испорченного мяса говядины того же поставщика в других дошкольных учреждениях.
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происшествия, красноярский край, минусинск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Красноярский край, Минусинск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Красноярском крае в детсаду готовили еду из мяса с кишечной палочкой

Кишечную палочку нашли в говядине, из которой готовили еду в детсаду Минусинска

© Фото : Прокуратура Красноярского края/TelegramМясо в морозильной камере на кухне детского сада в Красноярском крае
Мясо в морозильной камере на кухне детского сада в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Фото : Прокуратура Красноярского края/Telegram
Мясо в морозильной камере на кухне детского сада в Красноярском крае
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 9 янв - РИА Новости. В одном из детских садов Минусинска на юге Красноярского края говядина, которой кормили детей, содержала кишечную палочку, готовили ее в антисанитарных условиях, сообщает прокуратура региона в Telegram-канале.
По ее данным, ненадлежащее качество мясной продукции и состояние пищеблока выявлены в детском саду №19. Прокуратура совместно со специалистами Роспотребнадзора провела выездную проверку в муниципальном учреждении.
«
"Исследование поставленного мяса говядины показало наличие в нем кишечной палочки и превышение ряда бактерий от 80 до 150 раз. Заведующий, кладовщик и повар подтвердили плохое качество продукции – при разморозке оно содержало много жидкости. Несмотря на это, плохой внешний вид мяса и запах, приготовление блюд из него не прекратили. Специалист заключила, что при определенных условиях его употребление могло повлечь отравление детей", - говорится в сообщении.
Также было обнаружено, что используется недоброкачественный пищевой фарш, хранятся полуфабрикаты из мяса повторной заморозки, не соблюдается температура хранения суточных проб. В морозильной камере продукты хранятся с нарушением товарного соседства, количество холодильного оборудования не обеспечивает хранение всего поступающего объема продукции.
Прокуратура направила материалы проверки для возбуждения уголовного дела о хранении и сбыте продукции, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Руководитель управления образования администрации города предостережен о недопустимости использования в пищу испорченного мяса говядины того же поставщика в других дошкольных учреждениях.
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ПроисшествияКрасноярский крайМинусинскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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