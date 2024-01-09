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В Ростовской области два ребенка провалились под лед и погибли
В Ростовской области два ребенка провалились под лед и погибли - РИА Новости, 09.01.2024
В Ростовской области два ребенка провалились под лед и погибли
Два ребенка провалились под лед в селе Авило-Успенка в Ростовской области, один из них погиб, второго ищут спасатели, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T21:24
2024-01-09T21:24
2024-01-09T21:31
происшествия
ростовская область
россия
верхнедонской район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв - РИА Новости. Два ребенка провалились под лед в селе Авило-Успенка в Ростовской области, один из них погиб, второго ищут спасатели, сообщает ГУМЧС России по региону."Сегодня в селе Авило-Успенка под лёд провалились двое малолетних детей, девочка и мальчик. Очевидцы достали девочку из воды, однако спасти ее не удалось. Поиски второго ребенка продолжаются", - говорится в сообщении.По информации СУСК по Ростовской области, оба ребенка - шестилетний мальчик и его восьмилетняя сестра - погибли. "Их тела обнаружены с признаками утопления в воде", - сказано в сообщении. Организована проверка.Отмечается, что в Ростовской области только в Верхнедонском районе уже закрепился лед толщиной десять сантиметров. Во всех остальных районах области реки и озера только начинают сковываться льдом: около берега толщина покрова достигает всего пять-шесть сантиметров, а в середине — не более трех. Такая толщина ледяной корки человека не выдержит, выходить на рыбалку или кататься на коньках еще слишком рано.
https://ria.ru/20240102/led-1919517487.html
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происшествия, ростовская область, россия, верхнедонской район
Происшествия, Ростовская область, Россия, Верхнедонской район
В Ростовской области два ребенка провалились под лед и погибли
СК: в Ростовской области два ребенка провалились под лед и погибли