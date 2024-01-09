Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области два ребенка провалились под лед и погибли - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:24 09.01.2024 (обновлено: 21:31 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/deti-1920396513.html
В Ростовской области два ребенка провалились под лед и погибли
В Ростовской области два ребенка провалились под лед и погибли - РИА Новости, 09.01.2024
В Ростовской области два ребенка провалились под лед и погибли
Два ребенка провалились под лед в селе Авило-Успенка в Ростовской области, один из них погиб, второго ищут спасатели, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T21:24
2024-01-09T21:31
происшествия
ростовская область
россия
верхнедонской район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв - РИА Новости. Два ребенка провалились под лед в селе Авило-Успенка в Ростовской области, один из них погиб, второго ищут спасатели, сообщает ГУМЧС России по региону."Сегодня в селе Авило-Успенка под лёд провалились двое малолетних детей, девочка и мальчик. Очевидцы достали девочку из воды, однако спасти ее не удалось. Поиски второго ребенка продолжаются", - говорится в сообщении.По информации СУСК по Ростовской области, оба ребенка - шестилетний мальчик и его восьмилетняя сестра - погибли. "Их тела обнаружены с признаками утопления в воде", - сказано в сообщении. Организована проверка.Отмечается, что в Ростовской области только в Верхнедонском районе уже закрепился лед толщиной десять сантиметров. Во всех остальных районах области реки и озера только начинают сковываться льдом: около берега толщина покрова достигает всего пять-шесть сантиметров, а в середине — не более трех. Такая толщина ледяной корки человека не выдержит, выходить на рыбалку или кататься на коньках еще слишком рано.
https://ria.ru/20240102/led-1919517487.html
https://ria.ru/20240107/fura-1920026242.html
ростовская область
россия
верхнедонской район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, россия, верхнедонской район
Происшествия, Ростовская область, Россия, Верхнедонской район
В Ростовской области два ребенка провалились под лед и погибли

СК: в Ростовской области два ребенка провалились под лед и погибли

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв - РИА Новости. Два ребенка провалились под лед в селе Авило-Успенка в Ростовской области, один из них погиб, второго ищут спасатели, сообщает ГУМЧС России по региону.
"Сегодня в селе Авило-Успенка под лёд провалились двое малолетних детей, девочка и мальчик. Очевидцы достали девочку из воды, однако спасти ее не удалось. Поиски второго ребенка продолжаются", - говорится в сообщении.
Лед на Волге - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
В Саратовской области снегоход провалился под лед на Волге
2 января, 21:47
По информации СУСК по Ростовской области, оба ребенка - шестилетний мальчик и его восьмилетняя сестра - погибли. "Их тела обнаружены с признаками утопления в воде", - сказано в сообщении. Организована проверка.
Отмечается, что в Ростовской области только в Верхнедонском районе уже закрепился лед толщиной десять сантиметров. Во всех остальных районах области реки и озера только начинают сковываться льдом: около берега толщина покрова достигает всего пять-шесть сантиметров, а в середине — не более трех. Такая толщина ледяной корки человека не выдержит, выходить на рыбалку или кататься на коньках еще слишком рано.
Сотрудники МЧС на месте провала под лед грузового автомобиля в Башкирии. Кадр видео
Водитель фуры, провалившейся под лед в Башкирии, погиб
7 января, 09:53
 
ПроисшествияРостовская областьРоссияВерхнедонской район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала