https://ria.ru/20240109/deti-1920396513.html

В Ростовской области два ребенка провалились под лед и погибли

В Ростовской области два ребенка провалились под лед и погибли - РИА Новости, 09.01.2024

В Ростовской области два ребенка провалились под лед и погибли

Два ребенка провалились под лед в селе Авило-Успенка в Ростовской области, один из них погиб, второго ищут спасатели, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T21:24

2024-01-09T21:24

2024-01-09T21:31

происшествия

ростовская область

россия

верхнедонской район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв - РИА Новости. Два ребенка провалились под лед в селе Авило-Успенка в Ростовской области, один из них погиб, второго ищут спасатели, сообщает ГУМЧС России по региону."Сегодня в селе Авило-Успенка под лёд провалились двое малолетних детей, девочка и мальчик. Очевидцы достали девочку из воды, однако спасти ее не удалось. Поиски второго ребенка продолжаются", - говорится в сообщении.По информации СУСК по Ростовской области, оба ребенка - шестилетний мальчик и его восьмилетняя сестра - погибли. "Их тела обнаружены с признаками утопления в воде", - сказано в сообщении. Организована проверка.Отмечается, что в Ростовской области только в Верхнедонском районе уже закрепился лед толщиной десять сантиметров. Во всех остальных районах области реки и озера только начинают сковываться льдом: около берега толщина покрова достигает всего пять-шесть сантиметров, а в середине — не более трех. Такая толщина ледяной корки человека не выдержит, выходить на рыбалку или кататься на коньках еще слишком рано.

https://ria.ru/20240102/led-1919517487.html

https://ria.ru/20240107/fura-1920026242.html

ростовская область

россия

верхнедонской район

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происшествия, ростовская область, россия, верхнедонской район