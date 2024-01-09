https://ria.ru/20240109/deti-1920222225.html

Гладков рассказал, куда разместят белгородских детей

Гладков рассказал, куда разместят белгородских детей - РИА Новости, 09.01.2024

Гладков рассказал, куда разместят белгородских детей

Липецкая, Тульская и Пензенская области разместят в оздоровительных лагерях детей из обстреливаемой со стороны Украины Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T07:08

2024-01-09T07:08

2024-01-09T07:08

общество

пензенская область

белгородская область

вячеслав гладков

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919495222_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b894c20473074b4f985bedcb46b8d009.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Липецкая, Тульская и Пензенская области разместят в оздоровительных лагерях детей из обстреливаемой со стороны Украины Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранее родители просили Гладкова отправить детей из Белгорода в загородные школьные лагеря. Глава региона связался с губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать необходимую помощь. "Я уже рассказывал о том, что я обратился к коллегам-губернаторам за помощью в размещении наших детей, потому что переживание родителей достаточно большое. ... Вчера еще дополнительно проговорил с губернаторами Липецкой, Тульской и Пензенской областей. Конечно же, они сразу, мгновенно откликнулись", - сообщил Гладков. Он отметил, что при необходимости детей будут сопровождать белгородские преподаватели. Кроме того, предварительно все лагеря осмотрят специалисты.

https://ria.ru/20240109/obstrely-1920221164.html

https://ria.ru/20240108/belgorod-1920197174.html

пензенская область

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, пензенская область, белгородская область, вячеслав гладков, россия