https://ria.ru/20240109/deti-1920222225.html
Гладков рассказал, куда разместят белгородских детей
Гладков рассказал, куда разместят белгородских детей - РИА Новости, 09.01.2024
Гладков рассказал, куда разместят белгородских детей
Липецкая, Тульская и Пензенская области разместят в оздоровительных лагерях детей из обстреливаемой со стороны Украины Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T07:08
2024-01-09T07:08
2024-01-09T07:08
общество
пензенская область
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Липецкая, Тульская и Пензенская области разместят в оздоровительных лагерях детей из обстреливаемой со стороны Украины Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранее родители просили Гладкова отправить детей из Белгорода в загородные школьные лагеря. Глава региона связался с губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать необходимую помощь. "Я уже рассказывал о том, что я обратился к коллегам-губернаторам за помощью в размещении наших детей, потому что переживание родителей достаточно большое. ... Вчера еще дополнительно проговорил с губернаторами Липецкой, Тульской и Пензенской областей. Конечно же, они сразу, мгновенно откликнулись", - сообщил Гладков. Он отметил, что при необходимости детей будут сопровождать белгородские преподаватели. Кроме того, предварительно все лагеря осмотрят специалисты.
https://ria.ru/20240109/obstrely-1920221164.html
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общество, пензенская область, белгородская область, вячеслав гладков, россия
Общество, Пензенская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия
Гладков рассказал, куда разместят белгородских детей
Гладков: белгородских детей отправят в оздоровительные лагеря еще трех регионов