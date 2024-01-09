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Следствие по делу Петрийчук и Беркович завершат через два месяца - РИА Новости, 09.01.2024
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14:33 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/delo-1920307184.html
Следствие по делу Петрийчук и Беркович завершат через два месяца
Следствие по делу Петрийчук и Беркович завершат через два месяца - РИА Новости, 09.01.2024
Следствие по делу Петрийчук и Беркович завершат через два месяца
Следователи планируют закончить работу по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук об оправдании терроризма в ближайшие два месяца,... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T14:33
2024-01-09T14:33
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Следователи планируют закончить работу по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук об оправдании терроризма в ближайшие два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы. "За этот период необходимо предъявить Петрийчук и Беркович обвинение в окончательной редакции и выполнить требования статей 215-220 УПК (об окончании предварительного следствия - ред.)", - обосновал следователь необходимость продления им ареста на два месяца. В ноябре срок ареста был установлен до 10 января. Под стражей девушки находятся с начала мая. Следователь также пояснил, что ранее было получено заключение комплексной судебной психолого-лингвистической автороведческой экспертизы, обвиняемые и их защитники ознакомлены с ее заключениями. Адвокат Ксения Карпинская подчеркнула, что результаты экспертизы "противоположны выводам" ранее проведенного "деструктологического" исследования. Как следует из оглашенных в суде материалов, дело было возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой, по оценке экспертизы, содержались признаки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* и джихадизма. Защита считает незаконной "деструктологическую" экспертизу, на которой строится дело. В ответе ВФБУ РФЦСЭ при Минюсте России на запрос адвокатов о компетентности исследования говорится, что в РФЦСЭ такие экспертизы не проводятся, кроме того, "деструктология не является наукой, а также какой-либо областью техники, искусства или ремесла, а только такие понимаются законодательством Российской Федерации под специальными знаниями". Спектакль "Финист Ясный Сокол" Беркович поставила в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска".* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Следствие по делу Петрийчук и Беркович завершат через два месяца

Следствие по делу Петрийчук и Беркович завершат в течение двух месяцев

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДраматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы
Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Следователи планируют закончить работу по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук об оправдании терроризма в ближайшие два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.
"За этот период необходимо предъявить Петрийчук и Беркович обвинение в окончательной редакции и выполнить требования статей 215-220 УПК (об окончании предварительного следствия - ред.)", - обосновал следователь необходимость продления им ареста на два месяца.
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В ноябре срок ареста был установлен до 10 января. Под стражей девушки находятся с начала мая.
Следователь также пояснил, что ранее было получено заключение комплексной судебной психолого-лингвистической автороведческой экспертизы, обвиняемые и их защитники ознакомлены с ее заключениями.
Адвокат Ксения Карпинская подчеркнула, что результаты экспертизы "противоположны выводам" ранее проведенного "деструктологического" исследования.
Как следует из оглашенных в суде материалов, дело было возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой, по оценке экспертизы, содержались признаки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* и джихадизма.
Защита считает незаконной "деструктологическую" экспертизу, на которой строится дело. В ответе ВФБУ РФЦСЭ при Минюсте России на запрос адвокатов о компетентности исследования говорится, что в РФЦСЭ такие экспертизы не проводятся, кроме того, "деструктология не является наукой, а также какой-либо областью техники, искусства или ремесла, а только такие понимаются законодательством Российской Федерации под специальными знаниями".
Спектакль "Финист Ясный Сокол" Беркович поставила в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска".
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