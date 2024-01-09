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Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления - РИА Новости, 09.01.2024
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11:42 09.01.2024 (обновлено: 11:43 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/davlenie-1920260241.html
Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления
Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления - РИА Новости, 09.01.2024
Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления
Резкие колебания атмосферного давления ожидаются в Москве на этой неделе, давление в городе с 10 по 12 января понизится с 751 до 733 миллиметров ртутного... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:42
2024-01-09T11:43
общество
москва
татьяна позднякова
рождество христово
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Резкие колебания атмосферного давления ожидаются в Москве на этой неделе, давление в городе с 10 по 12 января понизится с 751 до 733 миллиметров ртутного столба, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "В период 10-12 января в столичном регионе ожидаются резкие колебания атмосферного давления. За сутки, с 10 до 11 января давление в Москве понизится с 751 до 733 миллиметров ртутного столба . Это будет связано с нырянием атлантического циклона на восток Центрального федерального округа", - сообщала Позднякова. По ее словам, 12 января в тылу циклона давление будет расти, а к 13 января оно вернется к норме. Также в эти дни будут значительными и колебания температура воздуха. Синоптик уточнила, что это негативно скажется на самочувствии метеозависимых и пожилых людей, поэтому они могут почувствовать головную и сердечную боль.
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общество, москва, татьяна позднякова, рождество христово
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Рождество Христово
Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления

Синоптик предупредила о резких колебания атмосферного давления в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Резкие колебания атмосферного давления ожидаются в Москве на этой неделе, давление в городе с 10 по 12 января понизится с 751 до 733 миллиметров ртутного столба, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
«
"В период 10-12 января в столичном регионе ожидаются резкие колебания атмосферного давления. За сутки, с 10 до 11 января давление в Москве понизится с 751 до 733 миллиметров ртутного столба . Это будет связано с нырянием атлантического циклона на восток Центрального федерального округа", - сообщала Позднякова.
По ее словам, 12 января в тылу циклона давление будет расти, а к 13 января оно вернется к норме. Также в эти дни будут значительными и колебания температура воздуха. Синоптик уточнила, что это негативно скажется на самочувствии метеозависимых и пожилых людей, поэтому они могут почувствовать головную и сердечную боль.
Москва - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
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