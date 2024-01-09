https://ria.ru/20240109/davlenie-1920260241.html

Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления

Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления - РИА Новости, 09.01.2024

Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления

Резкие колебания атмосферного давления ожидаются в Москве на этой неделе, давление в городе с 10 по 12 января понизится с 751 до 733 миллиметров ртутного... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T11:42

2024-01-09T11:42

2024-01-09T11:43

общество

москва

татьяна позднякова

рождество христово

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Резкие колебания атмосферного давления ожидаются в Москве на этой неделе, давление в городе с 10 по 12 января понизится с 751 до 733 миллиметров ртутного столба, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "В период 10-12 января в столичном регионе ожидаются резкие колебания атмосферного давления. За сутки, с 10 до 11 января давление в Москве понизится с 751 до 733 миллиметров ртутного столба . Это будет связано с нырянием атлантического циклона на восток Центрального федерального округа", - сообщала Позднякова. По ее словам, 12 января в тылу циклона давление будет расти, а к 13 января оно вернется к норме. Также в эти дни будут значительными и колебания температура воздуха. Синоптик уточнила, что это негативно скажется на самочувствии метеозависимых и пожилых людей, поэтому они могут почувствовать головную и сердечную боль.

https://ria.ru/20240109/pogoda-1920224995.html

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общество, москва, татьяна позднякова, рождество христово