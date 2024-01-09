Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила и перехватила беспилотники над Курской и Орловской областями - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 09.01.2024 (обновлено: 16:15 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/bpla-1920340787.html
ПВО уничтожила и перехватила беспилотники над Курской и Орловской областями
ПВО уничтожила и перехватила беспилотники над Курской и Орловской областями - РИА Новости, 09.01.2024
ПВО уничтожила и перехватила беспилотники над Курской и Орловской областями
Ещё один украинский беспилотник был уничтожен и один перехвачен над территориями Курской и Орловской областей, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:09
2024-01-09T16:15
специальная военная операция на украине
безопасность
орловская область
россия
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_3c630f287bd1338933ff376eab654aef.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Ещё один украинский беспилотник был уничтожен и один перехвачен над территориями Курской и Орловской областей, сообщили во вторник в Минобороны России."09 января около 15.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурными средствами ПВО еще один украинский беспилотник был уничтожен и один перехвачен над территориями Курской и Орловской областей.Ранее в МО РФ сообщили, что четыре украинских беспилотника были уничтожены над территорией Курской области и два перехвачены над территорией Орловской области.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
орловская область
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3b6fd2c5662a9154ccf7d024d171922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, орловская область, россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Орловская область, Россия, Курская область
ПВО уничтожила и перехватила беспилотники над Курской и Орловской областями

МО: ПВО уничтожила и перехватила беспилотники над Курской и Орловской областями

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Ещё один украинский беспилотник был уничтожен и один перехвачен над территориями Курской и Орловской областей, сообщили во вторник в Минобороны России.
"09 января около 15.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Офицеры Государственной пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
"Украина — труп": киевские пропагандисты побежали из страны
25 декабря 2023, 08:00
Отмечается, что дежурными средствами ПВО еще один украинский беспилотник был уничтожен и один перехвачен над территориями Курской и Орловской областей.
Ранее в МО РФ сообщили, что четыре украинских беспилотника были уничтожены над территорией Курской области и два перехвачены над территорией Орловской области.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
8 января, 16:54
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьОрловская областьРоссияКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала