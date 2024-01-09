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ПВО уничтожила и перехватила беспилотники над Курской и Орловской областями

ПВО уничтожила и перехватила беспилотники над Курской и Орловской областями - РИА Новости, 09.01.2024

ПВО уничтожила и перехватила беспилотники над Курской и Орловской областями

Ещё один украинский беспилотник был уничтожен и один перехвачен над территориями Курской и Орловской областей, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T16:09

2024-01-09T16:09

2024-01-09T16:15

специальная военная операция на украине

безопасность

орловская область

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Ещё один украинский беспилотник был уничтожен и один перехвачен над территориями Курской и Орловской областей, сообщили во вторник в Минобороны России."09 января около 15.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурными средствами ПВО еще один украинский беспилотник был уничтожен и один перехвачен над территориями Курской и Орловской областей.Ранее в МО РФ сообщили, что четыре украинских беспилотника были уничтожены над территорией Курской области и два перехвачены над территорией Орловской области.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

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безопасность, орловская область, россия, курская область