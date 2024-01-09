https://ria.ru/20240109/bomba-1920214822.html

"Открыли врата ада". Украинские военные раскрыли, чем Россия их испугала

"Открыли врата ада". Украинские военные раскрыли, чем Россия их испугала - РИА Новости, 09.01.2024

"Открыли врата ада". Украинские военные раскрыли, чем Россия их испугала

Российские планирующие авиабомбы и дроны наносят большие потери украинской армии, пожаловались боевики Национальной гвардии Украины в интервью американской... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T02:45

2024-01-09T02:45

2024-01-09T13:07

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

вооруженные силы украины

национальная гвардия украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851607956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_116095edea11ad59fd07a324f0f7d7aa.jpg

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российские планирующие авиабомбы и дроны наносят большие потери украинской армии, пожаловались боевики Национальной гвардии Украины в интервью американской газете New York Times.Журналисты сообщили, что на мощные бомбы жалуются даже солдаты, привыкшие к постоянным артобстрелам."Они (россияне. — Прим. ред.) посылают их (планирующие бомбы. — Прим. ред.) <...> по восемь в час. Звучит так, как будто на тебя летит реактивный самолет, будто открылись врата ада", — поделился солдат 14-й бригады Нацгвардии с позывным "Кит".По данным NYT, российские планирующие боеприпасы поражают украинских военных даже внутри подземных укреплений.Другим источником проблем для ВСУ стали российские дроны, указывает издание. Журналисты отметили, что беспилотники превращают снабжение частей на линии фронта во "все более рискованное дело"."Ездить на машине крайне опасно (из-за дронов. — Прим. ред.). Передвигаться можно только пешком", — пожаловался американцам боевик с позывным "Варвар".Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.

https://ria.ru/20231219/oruzhie-1916624540.html

https://ria.ru/20240104/vzvod-1919647306.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, национальная гвардия украины