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"Открыли врата ада". Украинские военные раскрыли, чем Россия их испугала - РИА Новости, 09.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:45 09.01.2024 (обновлено: 13:07 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/bomba-1920214822.html
"Открыли врата ада". Украинские военные раскрыли, чем Россия их испугала
"Открыли врата ада". Украинские военные раскрыли, чем Россия их испугала - РИА Новости, 09.01.2024
"Открыли врата ада". Украинские военные раскрыли, чем Россия их испугала
Российские планирующие авиабомбы и дроны наносят большие потери украинской армии, пожаловались боевики Национальной гвардии Украины в интервью американской... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T02:45
2024-01-09T13:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
национальная гвардия украины
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российские планирующие авиабомбы и дроны наносят большие потери украинской армии, пожаловались боевики Национальной гвардии Украины в интервью американской газете New York Times.Журналисты сообщили, что на мощные бомбы жалуются даже солдаты, привыкшие к постоянным артобстрелам."Они (россияне. — Прим. ред.) посылают их (планирующие бомбы. — Прим. ред.) &lt;...&gt; по восемь в час. Звучит так, как будто на тебя летит реактивный самолет, будто открылись врата ада", — поделился солдат 14-й бригады Нацгвардии с позывным "Кит".По данным NYT, российские планирующие боеприпасы поражают украинских военных даже внутри подземных укреплений.Другим источником проблем для ВСУ стали российские дроны, указывает издание. Журналисты отметили, что беспилотники превращают снабжение частей на линии фронта во "все более рискованное дело"."Ездить на машине крайне опасно (из-за дронов. — Прим. ред.). Передвигаться можно только пешком", — пожаловался американцам боевик с позывным "Варвар".Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
https://ria.ru/20231219/oruzhie-1916624540.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, национальная гвардия украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия Украины
"Открыли врата ада". Украинские военные раскрыли, чем Россия их испугала

NYT: российские планирующие авиабомбы поражают солдат ВСУ в подземных бункерах

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российские планирующие авиабомбы и дроны наносят большие потери украинской армии, пожаловались боевики Национальной гвардии Украины в интервью американской газете New York Times.
Журналисты сообщили, что на мощные бомбы жалуются даже солдаты, привыкшие к постоянным артобстрелам.
Авиабомбы - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
В США заявили о беспомощности ВСУ против "страшного" российского оружия
19 декабря 2023, 05:51
«
"Они (россияне. — Прим. ред.) посылают их (планирующие бомбы. — Прим. ред.) <...> по восемь в час. Звучит так, как будто на тебя летит реактивный самолет, будто открылись врата ада", — поделился солдат 14-й бригады Нацгвардии с позывным "Кит".
По данным NYT, российские планирующие боеприпасы поражают украинских военных даже внутри подземных укреплений.
Другим источником проблем для ВСУ стали российские дроны, указывает издание. Журналисты отметили, что беспилотники превращают снабжение частей на линии фронта во "все более рискованное дело".
"Ездить на машине крайне опасно (из-за дронов. — Прим. ред.). Передвигаться можно только пешком", — пожаловался американцам боевик с позывным "Варвар".
Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
Уничтоженный танк Leopard
СМИ: Россия создает огромные ловушки для техники ВСУ
4 января, 03:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныНациональная гвардия Украины
 
 
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