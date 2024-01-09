https://ria.ru/20240109/boeing-1920226547.html

Alaska Airlines сообщила об итогах проверки после ЧП с Boeing

Alaska Airlines сообщила об итогах проверки после ЧП с Boeing - РИА Новости, 09.01.2024

Alaska Airlines сообщила об итогах проверки после ЧП с Boeing

Проверка, проведенная американским авиаперевозчиком Alaska Airlines, обнаружила незакрепленное оборудование на некоторых самолетах Boeing 737-9 MAX, сообщается... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T08:43

2024-01-09T08:43

2024-01-09T11:55

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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Проверка, проведенная американским авиаперевозчиком Alaska Airlines, обнаружила незакрепленное оборудование на некоторых самолетах Boeing 737-9 MAX, сообщается на сайте компании. "Когда наши специалисты по техническому обслуживанию начали готовить наш флот 737-9 MAX к проверкам, они получили доступ к рассматриваемому участку. Первоначальные отчеты наших технических специалистов указывают, что на некоторых самолетах было видно незакрепленное оборудование", — говорится в релизе.На прошлой неделе у одного Boeing 737 MAX 9, принадлежащих Alaska Airlines, в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. После этого Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить эксплуатацию 171 таких самолетов и провести срочные проверки. Alaska Airlines первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих бортов. В результате авиакомпании пришлось отменить 170 рейсов, запланированных на 7 января. Ими должны были лететь 25 тысяч человек. Еще 60 рейсов отменили 8 января. Один из крупнейших американских авиаперевозчиков United Airlines также обнаружил незакрепленные болты на дверях Boeing 737 MAX 9. Речь идет о как минимум на пяти самолетах этой модели.

https://ria.ru/20240108/smartfon-1920204116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, united airlines, boeing 737, сша