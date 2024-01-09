Alaska Airlines сообщила об итогах проверки после ЧП с Boeing
Alaska Airlines нашла на своих Boeing 737-9 MAX незакрепленное оборудование
© AP Photo / Elizabeth LeПассажиры в салоне поврежденного самолета Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines
© AP Photo / Elizabeth Le
Пассажиры в салоне поврежденного самолета Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines
ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Проверка, проведенная американским авиаперевозчиком Alaska Airlines, обнаружила незакрепленное оборудование на некоторых самолетах Boeing 737-9 MAX, сообщается на сайте компании.
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"Когда наши специалисты по техническому обслуживанию начали готовить наш флот 737-9 MAX к проверкам, они получили доступ к рассматриваемому участку. Первоначальные отчеты наших технических специалистов указывают, что на некоторых самолетах было видно незакрепленное оборудование", — говорится в релизе.
На прошлой неделе у одного Boeing 737 MAX 9, принадлежащих Alaska Airlines, в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. После этого Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить эксплуатацию 171 таких самолетов и провести срочные проверки. Alaska Airlines первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих бортов. В результате авиакомпании пришлось отменить 170 рейсов, запланированных на 7 января. Ими должны были лететь 25 тысяч человек. Еще 60 рейсов отменили 8 января.
Модель 737 MAX — одна из самых проблемных в линейке Boeing. После двух катастроф, которые произошли в 2018 году в Эфиопии и в 2019-м в Индонезии, унеся жизни 346 человек, использование таких самолетов приостановили по всему миру на два года. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности.
Один из крупнейших американских авиаперевозчиков United Airlines также обнаружил незакрепленные болты на дверях Boeing 737 MAX 9. Речь идет о как минимум на пяти самолетах этой модели.