https://ria.ru/20240109/bloger-1920376531.html

Адвокат блогера Косенко утверждает, что на видео в снег бросали куклу

Адвокат блогера Косенко утверждает, что на видео в снег бросали куклу - РИА Новости, 09.01.2024

Адвокат блогера Косенко утверждает, что на видео в снег бросали куклу

Блогер Сергей Косенко готов сотрудничать с правоохранителями и предоставить все исходники скандальной видеозаписи, свидетельствующие, что он бросает в сугроб... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T18:47

2024-01-09T18:47

2024-01-09T18:48

происшествия

россия

сергей жорин

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Блогер Сергей Косенко готов сотрудничать с правоохранителями и предоставить все исходники скандальной видеозаписи, свидетельствующие, что он бросает в сугроб куклу, а не своего двухмесячного сына, рассказал РИА Новости адвокат блогера Сергей Жорин. Косенко, находящийся за рубежом, разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин во вторник поручил возбудить уголовное дело на Косенко. "Уже очевидно то, что в съёмках этого ролика ребёнок участие не принимал, ролик был снят с использованием куклы-манекена и монтажа. Кроме того, мы также готовы сотрудничать с правоохранительными органами, давать объяснения и предоставить все необходимые доказательства для установления истины", - сказал собеседник агентства. Адвокат блогера выразил надежду, что уголовное дело возбуждено не будет. "Мы в свою очередь надеемся, что уголовное дело возбуждено не будет, но если это случится, мы будем доказывать невиновность Сергея Косенко, хотя закон наделяет его презумпцией невиновности", - добавил Жорин. Сам Косенко разместил на своей странице в запрещённой соцсети пост с извинениями за видео с брошенным в снег младенцем. Он пояснил, что планировал провести обучающие курсы по использованию искусственного интеллекта, дипфейкам и монтажу видео. Для этого он создал ролик с младенцем и выложил его в интернет.

https://ria.ru/20240109/mizulina-1920352316.html

https://ria.ru/20230419/proverka-1866341425.html

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происшествия, россия, сергей жорин, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)