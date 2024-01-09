https://ria.ru/20240109/bloger-1920376531.html
Адвокат блогера Косенко утверждает, что на видео в снег бросали куклу
Адвокат блогера Косенко утверждает, что на видео в снег бросали куклу - РИА Новости, 09.01.2024
Адвокат блогера Косенко утверждает, что на видео в снег бросали куклу
Блогер Сергей Косенко готов сотрудничать с правоохранителями и предоставить все исходники скандальной видеозаписи, свидетельствующие, что он бросает в сугроб... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T18:47
2024-01-09T18:47
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Блогер Сергей Косенко готов сотрудничать с правоохранителями и предоставить все исходники скандальной видеозаписи, свидетельствующие, что он бросает в сугроб куклу, а не своего двухмесячного сына, рассказал РИА Новости адвокат блогера Сергей Жорин. Косенко, находящийся за рубежом, разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин во вторник поручил возбудить уголовное дело на Косенко. "Уже очевидно то, что в съёмках этого ролика ребёнок участие не принимал, ролик был снят с использованием куклы-манекена и монтажа. Кроме того, мы также готовы сотрудничать с правоохранительными органами, давать объяснения и предоставить все необходимые доказательства для установления истины", - сказал собеседник агентства. Адвокат блогера выразил надежду, что уголовное дело возбуждено не будет. "Мы в свою очередь надеемся, что уголовное дело возбуждено не будет, но если это случится, мы будем доказывать невиновность Сергея Косенко, хотя закон наделяет его презумпцией невиновности", - добавил Жорин. Сам Косенко разместил на своей странице в запрещённой соцсети пост с извинениями за видео с брошенным в снег младенцем. Он пояснил, что планировал провести обучающие курсы по использованию искусственного интеллекта, дипфейкам и монтажу видео. Для этого он создал ролик с младенцем и выложил его в интернет.
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происшествия, россия, сергей жорин, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Сергей Жорин, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Адвокат блогера Косенко утверждает, что на видео в снег бросали куклу
Адвокат: блогер Косенко на видео бросает в сугроб куклу, а не двухмесячного сына
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Блогер Сергей Косенко готов сотрудничать с правоохранителями и предоставить все исходники скандальной видеозаписи, свидетельствующие, что он бросает в сугроб куклу, а не своего двухмесячного сына, рассказал РИА Новости адвокат блогера Сергей Жорин.
Косенко, находящийся за рубежом, разместил в запрещенных в России
социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег. Председатель СК
РФ Александр Бастрыкин
во вторник поручил возбудить уголовное дело на Косенко.
Мизулина не поверила блогеру Косенко, который якобы бросил в сугроб куклу
"Уже очевидно то, что в съёмках этого ролика ребёнок участие не принимал, ролик был снят с использованием куклы-манекена и монтажа. Кроме того, мы также готовы сотрудничать с правоохранительными органами, давать объяснения и предоставить все необходимые доказательства для установления истины", - сказал собеседник агентства.
Адвокат блогера выразил надежду, что уголовное дело возбуждено не будет.
"Мы в свою очередь надеемся, что уголовное дело возбуждено не будет, но если это случится, мы будем доказывать невиновность Сергея Косенко, хотя закон наделяет его презумпцией невиновности", - добавил Жорин.
Сам Косенко разместил на своей странице в запрещённой соцсети пост с извинениями за видео с брошенным в снег младенцем. Он пояснил, что планировал провести обучающие курсы по использованию искусственного интеллекта, дипфейкам и монтажу видео. Для этого он создал ролик с младенцем и выложил его в интернет.
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