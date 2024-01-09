Рейтинг@Mail.ru
Адвокат блогера Косенко утверждает, что на видео в снег бросали куклу - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 09.01.2024 (обновлено: 18:48 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/bloger-1920376531.html
Адвокат блогера Косенко утверждает, что на видео в снег бросали куклу
Адвокат блогера Косенко утверждает, что на видео в снег бросали куклу - РИА Новости, 09.01.2024
Адвокат блогера Косенко утверждает, что на видео в снег бросали куклу
Блогер Сергей Косенко готов сотрудничать с правоохранителями и предоставить все исходники скандальной видеозаписи, свидетельствующие, что он бросает в сугроб... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T18:47
2024-01-09T18:48
происшествия
россия
сергей жорин
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920302833_0:396:1081:1004_1920x0_80_0_0_d40af52aa46d5f7a7f08182a6bab0055.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Блогер Сергей Косенко готов сотрудничать с правоохранителями и предоставить все исходники скандальной видеозаписи, свидетельствующие, что он бросает в сугроб куклу, а не своего двухмесячного сына, рассказал РИА Новости адвокат блогера Сергей Жорин. Косенко, находящийся за рубежом, разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин во вторник поручил возбудить уголовное дело на Косенко. "Уже очевидно то, что в съёмках этого ролика ребёнок участие не принимал, ролик был снят с использованием куклы-манекена и монтажа. Кроме того, мы также готовы сотрудничать с правоохранительными органами, давать объяснения и предоставить все необходимые доказательства для установления истины", - сказал собеседник агентства. Адвокат блогера выразил надежду, что уголовное дело возбуждено не будет. "Мы в свою очередь надеемся, что уголовное дело возбуждено не будет, но если это случится, мы будем доказывать невиновность Сергея Косенко, хотя закон наделяет его презумпцией невиновности", - добавил Жорин. Сам Косенко разместил на своей странице в запрещённой соцсети пост с извинениями за видео с брошенным в снег младенцем. Он пояснил, что планировал провести обучающие курсы по использованию искусственного интеллекта, дипфейкам и монтажу видео. Для этого он создал ролик с младенцем и выложил его в интернет.
https://ria.ru/20240109/mizulina-1920352316.html
https://ria.ru/20230419/proverka-1866341425.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920302833_0:295:1081:1105_1920x0_80_0_0_9b4ccad332422635869b3d7037fbd9f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, сергей жорин, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Сергей Жорин, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Адвокат блогера Косенко утверждает, что на видео в снег бросали куклу

Адвокат: блогер Косенко на видео бросает в сугроб куклу, а не двухмесячного сына

© Фото : @sergey_kosenkoСергей Косенко
Сергей Косенко - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Фото : @sergey_kosenko
Сергей Косенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Блогер Сергей Косенко готов сотрудничать с правоохранителями и предоставить все исходники скандальной видеозаписи, свидетельствующие, что он бросает в сугроб куклу, а не своего двухмесячного сына, рассказал РИА Новости адвокат блогера Сергей Жорин.
Косенко, находящийся за рубежом, разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин во вторник поручил возбудить уголовное дело на Косенко.
Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Мизулина не поверила блогеру Косенко, который якобы бросил в сугроб куклу
Вчера, 16:58
"Уже очевидно то, что в съёмках этого ролика ребёнок участие не принимал, ролик был снят с использованием куклы-манекена и монтажа. Кроме того, мы также готовы сотрудничать с правоохранительными органами, давать объяснения и предоставить все необходимые доказательства для установления истины", - сказал собеседник агентства.
Адвокат блогера выразил надежду, что уголовное дело возбуждено не будет.
"Мы в свою очередь надеемся, что уголовное дело возбуждено не будет, но если это случится, мы будем доказывать невиновность Сергея Косенко, хотя закон наделяет его презумпцией невиновности", - добавил Жорин.
Сам Косенко разместил на своей странице в запрещённой соцсети пост с извинениями за видео с брошенным в снег младенцем. Он пояснил, что планировал провести обучающие курсы по использованию искусственного интеллекта, дипфейкам и монтажу видео. Для этого он создал ролик с младенцем и выложил его в интернет.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
СК проверит блогера Лизогуба по подозрению в совращении подростков
19 апреля 2023, 14:34
 
ПроисшествияРоссияСергей ЖоринАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала