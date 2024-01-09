https://ria.ru/20240109/biden-1920393916.html

В Сети высмеяли Байдена после посещения ресторана

В Сети высмеяли Байдена после посещения ресторана - РИА Новости, 09.01.2024

В Сети высмеяли Байдена после посещения ресторана

Президент США Джо Байден после посещения ресторана в штате Южная Каролина подвергся насмешкам в социальных сетях, пользователи которых высмеивают отсутствие... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T21:03

2024-01-09T21:03

2024-01-09T21:03

в мире

сша

южная каролина

дилан руф

чарлстон

джо байден

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден после посещения ресторана в штате Южная Каролина подвергся насмешкам в социальных сетях, пользователи которых высмеивают отсутствие ажиотажа и энтузиазма при виде первого лица государства, сообщает журнал Newsweek. Байден в понедельник посетил крупнейший город штата Чарлстон, чтобы заручиться поддержкой чернокожего населения в преддверии президентских выборов 2024 года. Он выступил с речью в церкви, где в 2015 году сторонник превосходства белой расы Дилан Руф расстрелял девять чернокожих прихожан. В ходе визита он посетил ресторан Hannibal's Soul Kitchen. На фото и видео, опубликованных в соцсети X, видно, что посетители заведения не проявили энтузиазма по поводу визита президента, пишет издание. "Вот Джо Байден посещает ресторан в Южной Каролине. Никакой толпы вокруг него. Никакого волнения. Никакого энтузиазма. Неудивительно, что они (демократы) паникуют по поводу 2024 года", — написал в соцсети политический обозреватель Бенни Джонсон. Однако на фотографии, которой пользователь проиллюстрировал свое мнение, видно, что посетители обратили внимание на Байдена: они смотрят и фотографируют его, но не окружают вплотную. Другой пользователь соцсети под ником I Meme Therefore I Am также считает, что визит Байдена не привлек внимания посетителей. "Cамый популярный президент, набравший 81 миллион голосов, ну-ну", — добавил он. Поводом для высказывания послужила та же самая фотография. На других снимках видно, как Байден здоровается с посетителями. Крис Джексон, член избирательной комиссии штата Теннесси, опубликовал четыре таких снимка, на которых президент общается с людьми и позирует для фотографий. Совладелица ресторана Hannibal's Сафья Грант рассказала, что Байден был очень дружелюбен. "Он поприветствовал меня, мою сестру, моего отца <...> Ходил вокруг, разговаривал со всеми, кто был здесь. Рукопожатия и селфи", — заявила она порталу counton2. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.

https://ria.ru/20240106/tramp-1919894375.html

https://ria.ru/20240108/vystuplenie-1920195702.html

сша

южная каролина

чарлстон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сша, южная каролина, дилан руф, чарлстон, джо байден