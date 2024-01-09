https://ria.ru/20240109/biden-1920393916.html
В Сети высмеяли Байдена после посещения ресторана
В Сети высмеяли Байдена после посещения ресторана - РИА Новости, 09.01.2024
В Сети высмеяли Байдена после посещения ресторана
Президент США Джо Байден после посещения ресторана в штате Южная Каролина подвергся насмешкам в социальных сетях, пользователи которых высмеивают отсутствие... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T21:03
2024-01-09T21:03
2024-01-09T21:03
в мире
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дилан руф
чарлстон
джо байден
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден после посещения ресторана в штате Южная Каролина подвергся насмешкам в социальных сетях, пользователи которых высмеивают отсутствие ажиотажа и энтузиазма при виде первого лица государства, сообщает журнал Newsweek. Байден в понедельник посетил крупнейший город штата Чарлстон, чтобы заручиться поддержкой чернокожего населения в преддверии президентских выборов 2024 года. Он выступил с речью в церкви, где в 2015 году сторонник превосходства белой расы Дилан Руф расстрелял девять чернокожих прихожан. В ходе визита он посетил ресторан Hannibal's Soul Kitchen. На фото и видео, опубликованных в соцсети X, видно, что посетители заведения не проявили энтузиазма по поводу визита президента, пишет издание. "Вот Джо Байден посещает ресторан в Южной Каролине. Никакой толпы вокруг него. Никакого волнения. Никакого энтузиазма. Неудивительно, что они (демократы) паникуют по поводу 2024 года", — написал в соцсети политический обозреватель Бенни Джонсон. Однако на фотографии, которой пользователь проиллюстрировал свое мнение, видно, что посетители обратили внимание на Байдена: они смотрят и фотографируют его, но не окружают вплотную. Другой пользователь соцсети под ником I Meme Therefore I Am также считает, что визит Байдена не привлек внимания посетителей. "Cамый популярный президент, набравший 81 миллион голосов, ну-ну", — добавил он. Поводом для высказывания послужила та же самая фотография. На других снимках видно, как Байден здоровается с посетителями. Крис Джексон, член избирательной комиссии штата Теннесси, опубликовал четыре таких снимка, на которых президент общается с людьми и позирует для фотографий. Совладелица ресторана Hannibal's Сафья Грант рассказала, что Байден был очень дружелюбен. "Он поприветствовал меня, мою сестру, моего отца <...> Ходил вокруг, разговаривал со всеми, кто был здесь. Рукопожатия и селфи", — заявила она порталу counton2. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.
https://ria.ru/20240106/tramp-1919894375.html
https://ria.ru/20240108/vystuplenie-1920195702.html
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в мире, сша, южная каролина, дилан руф, чарлстон, джо байден
В мире, США, Южная Каролина, Дилан Руф, Чарлстон, Джо Байден
В Сети высмеяли Байдена после посещения ресторана
Байден подвергся насмешкам в Сети из-за того, что не собрал толпу в ресторане
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Президент США Джо Байден после посещения ресторана в штате Южная Каролина подвергся насмешкам в социальных сетях, пользователи которых высмеивают отсутствие ажиотажа и энтузиазма при виде первого лица государства, сообщает журнал Newsweek
.
Байден в понедельник посетил крупнейший город штата Чарлстон
, чтобы заручиться поддержкой чернокожего населения в преддверии президентских выборов 2024 года. Он выступил с речью в церкви, где в 2015 году сторонник превосходства белой расы Дилан Руф
расстрелял девять чернокожих прихожан.
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В ходе визита он посетил ресторан Hannibal's Soul Kitchen. На фото и видео, опубликованных в соцсети X, видно, что посетители заведения не проявили энтузиазма по поводу визита президента, пишет издание.
"Вот Джо Байден посещает ресторан в Южной Каролине. Никакой толпы вокруг него. Никакого волнения. Никакого энтузиазма. Неудивительно, что они (демократы) паникуют по поводу 2024 года", — написал в соцсети политический обозреватель Бенни Джонсон. Однако на фотографии, которой пользователь проиллюстрировал свое мнение, видно, что посетители обратили внимание на Байдена: они смотрят и фотографируют его, но не окружают вплотную.
Другой пользователь соцсети под ником I Meme Therefore I Am также считает, что визит Байдена не привлек внимания посетителей. "Cамый популярный президент, набравший 81 миллион голосов, ну-ну", — добавил он. Поводом для высказывания послужила та же самая фотография.
На других снимках видно, как Байден здоровается с посетителями. Крис Джексон, член избирательной комиссии штата Теннесси
, опубликовал четыре таких снимка, на которых президент общается с людьми и позирует для фотографий.
Совладелица ресторана Hannibal's Сафья Грант рассказала, что Байден был очень дружелюбен. "Он поприветствовал меня, мою сестру, моего отца <...> Ходил вокруг, разговаривал со всеми, кто был здесь. Рукопожатия и селфи", — заявила она порталу counton2.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.
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