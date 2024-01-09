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Во Владивостоке усилили меры безопасности в школах - РИА Новости, 09.01.2024
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16:54 09.01.2024 (обновлено: 17:05 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/bezopasnost-1920353055.html
Во Владивостоке усилили меры безопасности в школах
Во Владивостоке усилили меры безопасности в школах - РИА Новости, 09.01.2024
Во Владивостоке усилили меры безопасности в школах
Меры безопасности усилили в школах Владивостока из-за сообщений о якобы готовящихся диверсиях, сообщил РИА Новости представитель мэрии города. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:54
2024-01-09T17:05
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 9 янв - РИА Новости. Меры безопасности усилили в школах Владивостока из-за сообщений о якобы готовящихся диверсиях, сообщил РИА Новости представитель мэрии города."В управлении образования (Владивостока - ред.) сообщили, что сегодня в школах дежурили представители УМВД в связи с появившимися сообщениями о готовящихся диверсиях", - сказал агентству представитель муниципалитета.Он добавил, что об этом "доложили директора школ".
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владивосток, происшествия
Владивосток, Происшествия
Во Владивостоке усилили меры безопасности в школах

Во Владивостоке усилили меры безопасности в школах из-за угрозы диверсий

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМужчина переходит дорогу на одной из улиц Владивостока
Мужчина переходит дорогу на одной из улиц Владивостока - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Мужчина переходит дорогу на одной из улиц Владивостока. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 янв - РИА Новости. Меры безопасности усилили в школах Владивостока из-за сообщений о якобы готовящихся диверсиях, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.
"В управлении образования (Владивостока - ред.) сообщили, что сегодня в школах дежурили представители УМВД в связи с появившимися сообщениями о готовящихся диверсиях", - сказал агентству представитель муниципалитета.
Он добавил, что об этом "доложили директора школ".
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