https://ria.ru/20240109/bezopasnost-1920353055.html

Во Владивостоке усилили меры безопасности в школах

Во Владивостоке усилили меры безопасности в школах - РИА Новости, 09.01.2024

Во Владивостоке усилили меры безопасности в школах

Меры безопасности усилили в школах Владивостока из-за сообщений о якобы готовящихся диверсиях, сообщил РИА Новости представитель мэрии города. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T16:54

2024-01-09T16:54

2024-01-09T17:05

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 9 янв - РИА Новости. Меры безопасности усилили в школах Владивостока из-за сообщений о якобы готовящихся диверсиях, сообщил РИА Новости представитель мэрии города."В управлении образования (Владивостока - ред.) сообщили, что сегодня в школах дежурили представители УМВД в связи с появившимися сообщениями о готовящихся диверсиях", - сказал агентству представитель муниципалитета.Он добавил, что об этом "доложили директора школ".

https://ria.ru/20231211/vladivostok-1915006049.html

владивосток

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

владивосток, происшествия