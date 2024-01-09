Рейтинг@Mail.ru
В ООН рассказали, сколько украинских беженцев планируют вернуться на родину - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/bezhentsy-1920337898.html
В ООН рассказали, сколько украинских беженцев планируют вернуться на родину
В ООН рассказали, сколько украинских беженцев планируют вернуться на родину - РИА Новости, 09.01.2024
В ООН рассказали, сколько украинских беженцев планируют вернуться на родину
Только 14% из 5,9 миллиона украинских беженцев в Европе планируют вернуться на родину в ближайшем будущем, хотя большинство указывает, что надеются когда-нибудь РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:03
2024-01-09T16:03
в мире
украина
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868647092_0:230:3071:1957_1920x0_80_0_0_db898acf878bb8b62d0a6a34888b2dd3.jpg
ЖЕНЕВА, 9 янв – РИА Новости. Только 14% из 5,9 миллиона украинских беженцев в Европе планируют вернуться на родину в ближайшем будущем, хотя большинство указывает, что надеются когда-нибудь вернуться, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Мэтью Солтмарш. "В ходе серии опросов беженцев (с Украины – ред.) УВКБ ООН оценивало и выделяло проблемы, с которыми сталкиваются украинские беженцы... В то время как большинство надеется однажды вернуться на Украину, только 14% планируют сделать это в ближайшем будущем. Вопросы безопасности остаются первостепенными, наряду с доступом к основным услугам, жилью и средствам к существованию", - сказал Солтмарш. Он добавил, что большинство беженцев планируют остаться в нынешней принимающей стране, где они нуждаются в постоянной поддержке со стороны правительств принимающих стран и международного сообщества для удовлетворения своих основных потребностей. По данным УВКБ, 62% украинских беженцев в Европе составляют женщины и девочки, а 36% - дети, однако только 50% детей-беженцев школьного возраста и молодежи с Украины были зачислены в школы в принимающих странах в начале 2023-2024 учебного года. "Согласно анализу УВКБ ООН, от 40% до 60% беженцев трудоспособного возраста работают. Доступ к достойной работе остается ключевой потребностью. Необходимо устранить существующие барьеры – интенсивную языковую подготовку, признание лучших навыков, курсы повышения квалификации и подбор работы", - добавил представитель организации. Солтмарш ни разу не упомянул о почти двух миллионах граждан Украины, которые, по данным УВКБ, нашли убежище в России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20231214/bezhentsy-1915908583.html
https://ria.ru/20231212/posobie-1915378863.html
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868647092_383:233:2803:2048_1920x0_80_0_0_84488ba03ee627b20fd1a37e4ff70d22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, европа
В мире, Украина, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Европа
В ООН рассказали, сколько украинских беженцев планируют вернуться на родину

УВКБ: только 14% украинских беженцев в Европе планируют вернуться на родину

© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 9 янв – РИА Новости. Только 14% из 5,9 миллиона украинских беженцев в Европе планируют вернуться на родину в ближайшем будущем, хотя большинство указывает, что надеются когда-нибудь вернуться, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Мэтью Солтмарш.
"В ходе серии опросов беженцев (с Украины – ред.) УВКБ ООН оценивало и выделяло проблемы, с которыми сталкиваются украинские беженцы... В то время как большинство надеется однажды вернуться на Украину, только 14% планируют сделать это в ближайшем будущем. Вопросы безопасности остаются первостепенными, наряду с доступом к основным услугам, жилью и средствам к существованию", - сказал Солтмарш.
Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Глава британского МИД рассказал, как у него жили украинские беженцы
14 декабря 2023, 20:44
Он добавил, что большинство беженцев планируют остаться в нынешней принимающей стране, где они нуждаются в постоянной поддержке со стороны правительств принимающих стран и международного сообщества для удовлетворения своих основных потребностей.
По данным УВКБ, 62% украинских беженцев в Европе составляют женщины и девочки, а 36% - дети, однако только 50% детей-беженцев школьного возраста и молодежи с Украины были зачислены в школы в принимающих странах в начале 2023-2024 учебного года.
"Согласно анализу УВКБ ООН, от 40% до 60% беженцев трудоспособного возраста работают. Доступ к достойной работе остается ключевой потребностью. Необходимо устранить существующие барьеры – интенсивную языковую подготовку, признание лучших навыков, курсы повышения квалификации и подбор работы", - добавил представитель организации. Солтмарш ни разу не упомянул о почти двух миллионах граждан Украины, которые, по данным УВКБ, нашли убежище в России.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Флаг Ирландии - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Ирландия одобрила сокращение еженедельного пособия беженцам с Украины
12 декабря 2023, 18:16
 
В миреУкраинаУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала