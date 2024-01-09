https://ria.ru/20240109/bezhentsy-1920337898.html

В ООН рассказали, сколько украинских беженцев планируют вернуться на родину

В ООН рассказали, сколько украинских беженцев планируют вернуться на родину - РИА Новости, 09.01.2024

В ООН рассказали, сколько украинских беженцев планируют вернуться на родину

Только 14% из 5,9 миллиона украинских беженцев в Европе планируют вернуться на родину в ближайшем будущем, хотя большинство указывает, что надеются когда-нибудь РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T16:03

2024-01-09T16:03

2024-01-09T16:03

в мире

украина

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

европа

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ЖЕНЕВА, 9 янв – РИА Новости. Только 14% из 5,9 миллиона украинских беженцев в Европе планируют вернуться на родину в ближайшем будущем, хотя большинство указывает, что надеются когда-нибудь вернуться, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Мэтью Солтмарш. "В ходе серии опросов беженцев (с Украины – ред.) УВКБ ООН оценивало и выделяло проблемы, с которыми сталкиваются украинские беженцы... В то время как большинство надеется однажды вернуться на Украину, только 14% планируют сделать это в ближайшем будущем. Вопросы безопасности остаются первостепенными, наряду с доступом к основным услугам, жилью и средствам к существованию", - сказал Солтмарш. Он добавил, что большинство беженцев планируют остаться в нынешней принимающей стране, где они нуждаются в постоянной поддержке со стороны правительств принимающих стран и международного сообщества для удовлетворения своих основных потребностей. По данным УВКБ, 62% украинских беженцев в Европе составляют женщины и девочки, а 36% - дети, однако только 50% детей-беженцев школьного возраста и молодежи с Украины были зачислены в школы в принимающих странах в начале 2023-2024 учебного года. "Согласно анализу УВКБ ООН, от 40% до 60% беженцев трудоспособного возраста работают. Доступ к достойной работе остается ключевой потребностью. Необходимо устранить существующие барьеры – интенсивную языковую подготовку, признание лучших навыков, курсы повышения квалификации и подбор работы", - добавил представитель организации. Солтмарш ни разу не упомянул о почти двух миллионах граждан Украины, которые, по данным УВКБ, нашли убежище в России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20231214/bezhentsy-1915908583.html

https://ria.ru/20231212/posobie-1915378863.html

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в мире, украина, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, европа