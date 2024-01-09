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Минобороны раскрыло подробности инцидента с БПЛА под Брянском
Минобороны раскрыло подробности инцидента с БПЛА под Брянском - РИА Новости, 09.01.2024
Минобороны раскрыло подробности инцидента с БПЛА под Брянском
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T17:21
2024-01-09T17:21
2024-01-09T17:25
специальная военная операция на украине
брянская область
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безопасность
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили во вторник в Минобороны России."09 января т.г. около 16.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - добавили в МО РФ.
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брянская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Безопасность
Минобороны раскрыло подробности инцидента с БПЛА под Брянском
МО: ПВО сбила украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью