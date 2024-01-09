https://ria.ru/20240109/bespilotnik-1920360505.html

Минобороны раскрыло подробности инцидента с БПЛА под Брянском

Минобороны раскрыло подробности инцидента с БПЛА под Брянском - РИА Новости, 09.01.2024

Минобороны раскрыло подробности инцидента с БПЛА под Брянском

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T17:21

2024-01-09T17:21

2024-01-09T17:25

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_3c630f287bd1338933ff376eab654aef.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили во вторник в Минобороны России."09 января т.г. около 16.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - добавили в МО РФ.

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, россия, безопасность