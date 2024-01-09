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Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 09.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:12 09.01.2024 (обновлено: 17:18 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/bespilotnik-1920358370.html
Над Брянской областью сбили беспилотник
Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 09.01.2024
Над Брянской областью сбили беспилотник
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянским районом Брянской области силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T17:12
2024-01-09T17:18
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
александр богомаз
брянский район
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянским районом Брянской области силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарата самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.Оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240109/bespilotniki-1920313113.html
брянская область
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брянская область, безопасность, александр богомаз, брянский район
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Александр Богомаз, Брянский район
Над Брянской областью сбили беспилотник

Богомаз: над Брянской областью уничтожили беспилотник самолетного типа

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянским районом Брянской области силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарата самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.
Оперативные службы работают на месте.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБезопасностьАлександр БогомазБрянский район
 
 
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