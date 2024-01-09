https://ria.ru/20240109/bespilotnik-1920330854.html

В Орловской области беспилотник упал на нежилой объект

В Орловской области беспилотник упал на нежилой объект - РИА Новости, 09.01.2024

В Орловской области беспилотник упал на нежилой объект

Третий за день беспилотник упал в районе поселка Малая Саханка в Орловской области на нежилой объект, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:50

2024-01-09T15:50

2024-01-09T15:51

специальная военная операция на украине

происшествия

орловская область

андрей клычков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Третий за день беспилотник упал в районе поселка Малая Саханка в Орловской области на нежилой объект, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. "Третий беспилотный летательный аппарат упал в районе поселка Малая Саханка Орловского муниципального округа на нежилой объект. Пострадавших нет. Работают оперативные службы", - написал губернатор. Ранее Клычков сообщил, что два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле, возгорание оперативно локализовано, пострадали трое человек, двое из них от госпитализации отказались.

орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, орловская область, андрей клычков, вооруженные силы украины