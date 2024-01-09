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В Орловской области беспилотник упал на нежилой объект - РИА Новости, 09.01.2024
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15:50 09.01.2024 (обновлено: 15:51 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/bespilotnik-1920330854.html
В Орловской области беспилотник упал на нежилой объект
В Орловской области беспилотник упал на нежилой объект - РИА Новости, 09.01.2024
В Орловской области беспилотник упал на нежилой объект
Третий за день беспилотник упал в районе поселка Малая Саханка в Орловской области на нежилой объект, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:50
2024-01-09T15:51
специальная военная операция на украине
происшествия
орловская область
андрей клычков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Третий за день беспилотник упал в районе поселка Малая Саханка в Орловской области на нежилой объект, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. "Третий беспилотный летательный аппарат упал в районе поселка Малая Саханка Орловского муниципального округа на нежилой объект. Пострадавших нет. Работают оперативные службы", - написал губернатор. Ранее Клычков сообщил, что два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле, возгорание оперативно локализовано, пострадали трое человек, двое из них от госпитализации отказались.
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происшествия, орловская область, андрей клычков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Орловская область, Андрей Клычков, Вооруженные силы Украины
В Орловской области беспилотник упал на нежилой объект

Клычков: третий за день беспилотник в Орловской области упал на нежилой объект

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Третий за день беспилотник упал в районе поселка Малая Саханка в Орловской области на нежилой объект, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
"Третий беспилотный летательный аппарат упал в районе поселка Малая Саханка Орловского муниципального округа на нежилой объект. Пострадавших нет. Работают оперативные службы", - написал губернатор.
Ранее Клычков сообщил, что два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле, возгорание оперативно локализовано, пострадали трое человек, двое из них от госпитализации отказались.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОрловская областьАндрей КлычковВооруженные силы Украины
 
 
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