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В Орловской области беспилотник упал на нежилой объект
В Орловской области беспилотник упал на нежилой объект - РИА Новости, 09.01.2024
В Орловской области беспилотник упал на нежилой объект
Третий за день беспилотник упал в районе поселка Малая Саханка в Орловской области на нежилой объект, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:50
2024-01-09T15:50
2024-01-09T15:51
специальная военная операция на украине
происшествия
орловская область
андрей клычков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Третий за день беспилотник упал в районе поселка Малая Саханка в Орловской области на нежилой объект, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. "Третий беспилотный летательный аппарат упал в районе поселка Малая Саханка Орловского муниципального округа на нежилой объект. Пострадавших нет. Работают оперативные службы", - написал губернатор. Ранее Клычков сообщил, что два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса в Орле, возгорание оперативно локализовано, пострадали трое человек, двое из них от госпитализации отказались.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орловская область, андрей клычков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Орловская область, Андрей Клычков, Вооруженные силы Украины
В Орловской области беспилотник упал на нежилой объект
Клычков: третий за день беспилотник в Орловской области упал на нежилой объект