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Над Курской областью сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 09.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:41 09.01.2024 (обновлено: 16:14 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/bespilotnik-1920327620.html
Над Курской областью сбили четыре беспилотника
Над Курской областью сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 09.01.2024
Над Курской областью сбили четыре беспилотника
В Курской области сбили четвертый беспилотник, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:41
2024-01-09T16:14
курчатовский район
курская область
происшествия
специальная военная операция на украине
роман старовойт
андрей клычков
россия
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 9 янв — РИА Новости. В Курской области сбили четвертый беспилотник, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."И еще один БПЛА самолетного типа сбит над Курчатовским районом", — написал глава региона.Незадолго до этого Старовойт заявил, что в небе над Курском сработала система ПВО. Тогда, по его словам, российские военные перехватили три дрона.Кроме того, сегодня два БПЛА упали на объект ТЭК в Орле. В результате атаки началось возгорание, которое оперативно локализовали. Пострадали три человека, двое из них отказались от госпитализации.Позднее губернатор Андрей Клычков сообщил, что третий дрон упал в районе поселка Малая Саханка Орловского муниципального округа на нежилой объект, обошлось без пострадавших.В Минобороны подтвердили, что Вооруженные силы перехватили несколько украинских БПЛА над Курской и Орловской областями.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах Федерации действует оранжевый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240108/bespilotniki-1920172824.html
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курчатовский район
курская область
россия
орел
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курчатовский район, курская область, происшествия, роман старовойт, андрей клычков, россия, вооруженные силы украины, орел, орловская область
Курчатовский район, Курская область, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Андрей Клычков, Россия, Вооруженные силы Украины, Орел, Орловская область
Над Курской областью сбили четыре беспилотника

Старовойт: над Курчатовским районом Курской области сбили четвертый БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 9 янв — РИА Новости. В Курской области сбили четвертый беспилотник, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
«
"И еще один БПЛА самолетного типа сбит над Курчатовским районом", — написал глава региона.
Незадолго до этого Старовойт заявил, что в небе над Курском сработала система ПВО. Тогда, по его словам, российские военные перехватили три дрона.
Кроме того, сегодня два БПЛА упали на объект ТЭК в Орле. В результате атаки началось возгорание, которое оперативно локализовали. Пострадали три человека, двое из них отказались от госпитализации.
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Позднее губернатор Андрей Клычков сообщил, что третий дрон упал в районе поселка Малая Саханка Орловского муниципального округа на нежилой объект, обошлось без пострадавших.
В Минобороны подтвердили, что Вооруженные силы перехватили несколько украинских БПЛА над Курской и Орловской областями.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах Федерации действует оранжевый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеКурчатовский районКурская областьПроисшествияРоман СтаровойтАндрей КлычковРоссияВооруженные силы УкраиныОрелОрловская область
 
 
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