https://ria.ru/20240109/bespilotnik-1920327620.html

Над Курской областью сбили четыре беспилотника

Над Курской областью сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 09.01.2024

Над Курской областью сбили четыре беспилотника

В Курской области сбили четвертый беспилотник, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:41

2024-01-09T15:41

2024-01-09T16:14

курчатовский район

курская область

происшествия

специальная военная операция на украине

роман старовойт

андрей клычков

россия

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 9 янв — РИА Новости. В Курской области сбили четвертый беспилотник, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."И еще один БПЛА самолетного типа сбит над Курчатовским районом", — написал глава региона.Незадолго до этого Старовойт заявил, что в небе над Курском сработала система ПВО. Тогда, по его словам, российские военные перехватили три дрона.Кроме того, сегодня два БПЛА упали на объект ТЭК в Орле. В результате атаки началось возгорание, которое оперативно локализовали. Пострадали три человека, двое из них отказались от госпитализации.Позднее губернатор Андрей Клычков сообщил, что третий дрон упал в районе поселка Малая Саханка Орловского муниципального округа на нежилой объект, обошлось без пострадавших.В Минобороны подтвердили, что Вооруженные силы перехватили несколько украинских БПЛА над Курской и Орловской областями.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах Федерации действует оранжевый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240108/bespilotniki-1920172824.html

https://ria.ru/20240104/bespilotnik-1919743536.html

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россия

орел

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курчатовский район, курская область, происшествия, роман старовойт, андрей клычков, россия, вооруженные силы украины, орел, орловская область