https://ria.ru/20240109/bespilotnik-1920327620.html
Над Курской областью сбили четыре беспилотника
Над Курской областью сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 09.01.2024
Над Курской областью сбили четыре беспилотника
В Курской области сбили четвертый беспилотник, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:41
2024-01-09T15:41
2024-01-09T16:14
курчатовский район
курская область
происшествия
специальная военная операция на украине
роман старовойт
андрей клычков
россия
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 9 янв — РИА Новости. В Курской области сбили четвертый беспилотник, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."И еще один БПЛА самолетного типа сбит над Курчатовским районом", — написал глава региона.Незадолго до этого Старовойт заявил, что в небе над Курском сработала система ПВО. Тогда, по его словам, российские военные перехватили три дрона.Кроме того, сегодня два БПЛА упали на объект ТЭК в Орле. В результате атаки началось возгорание, которое оперативно локализовали. Пострадали три человека, двое из них отказались от госпитализации.Позднее губернатор Андрей Клычков сообщил, что третий дрон упал в районе поселка Малая Саханка Орловского муниципального округа на нежилой объект, обошлось без пострадавших.В Минобороны подтвердили, что Вооруженные силы перехватили несколько украинских БПЛА над Курской и Орловской областями.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах Федерации действует оранжевый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240108/bespilotniki-1920172824.html
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Курчатовский район, Курская область, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Андрей Клычков, Россия, Вооруженные силы Украины, Орел, Орловская область
Над Курской областью сбили четыре беспилотника
Старовойт: над Курчатовским районом Курской области сбили четвертый БПЛА