https://ria.ru/20240109/belgorod-1920259000.html

В Белгороде обеспечат быстрый доступ в подъезды при обстрелах

В Белгороде обеспечат быстрый доступ в подъезды при обстрелах - РИА Новости, 09.01.2024

В Белгороде обеспечат быстрый доступ в подъезды при обстрелах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к региональному министерству цифрового развития с заданием предоставить предложения о том, как... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T11:40

2024-01-09T11:40

2024-01-09T11:41

безопасность

белгородская область

россия

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к региональному министерству цифрового развития с заданием предоставить предложения о том, как обеспечить техническую возможность открытия доступа в подъезды и подвалы жилых домов для всех, кто оказался рядом во время обстрелов. Во время оперативного совещания правительства в понедельник глава региона поручил найти решение, которое позволит отключать домофоны при получении сигнала об опасности, предоставляя жителям возможность укрыться. "Поэтому задача Сергею Николаевичу Четверикову (министр цифрового развития – ред.) - найти техническое решение, которое, например, при получении сигнала ракетной опасности, отключает домофоны и предоставляет возможность жителям укрыться в подвалах. Которые не являются собственниками квартир в этих жилых домах, которые просто проходят мимо. Я думаю, что техническая возможность должна быть обязательно найдена, но опять, есть закон о террористической опасности", - сказал Гладков. Губернатор подчеркнул, что нужно соблюдать закон о террористической опасности и не допускать неограниченного доступа в жилые и коммерческие помещения. Техническое решение должно быть разработано с учетом этих требований и представлено главе региона до среды. Минобороны РФ ночью 29 декабря сообщило, что российские средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов над территорией Белгородской области. Днем 30 декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. В результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. Согласно информации Минобороны РФ, за 2 января ВСУ выпустили по Белгороду две ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 24 ракеты РСЗО "Ольха", все они были сбиты российскими средствами ПВО. Утром 3 января МО РФ сообщило об уничтожении ещё шести ракет "Точка-У" и шести ракет "Ольха". Также 4 января Минобороны РФ сообщало, что около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет РСЗО "Ольха". 8 января около 21.30 мск система ПВО сбила 10 украинских реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampir над Белгородской областью.

https://ria.ru/20240108/obstrel-1920202025.html

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безопасность, белгородская область, россия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины