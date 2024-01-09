https://ria.ru/20240109/baza-1920236750.html

В Японии начали подготовку к строительству военной базы США

В Японии начали подготовку к строительству военной базы США - РИА Новости, 09.01.2024

В Японии начали подготовку к строительству военной базы США

Подготовительные работы начаты на месте будущего строительства новой военной базы США в районе города Наго на Окинаве для переноса туда находящейся на этом же... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T09:55

2024-01-09T09:55

2024-01-09T09:56

в мире

окинава

япония

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794720849_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_173ec6a40078169dcb2e9fc778726b47.jpg

ТОКИО, 9 янв - РИА Новости. Подготовительные работы начаты на месте будущего строительства новой военной базы США в районе города Наго на Окинаве для переноса туда находящейся на этом же острове базы Футэмма, сообщил телеканал NHK. В конце декабря власти Японии впервые использовали возможность вместо префектуры Окинава одобрить строительство новой базы США в районе города Наго для переноса сюда базы Футэмма. Таким образом, стало возможным проведение работ по засыпке морского дна, что необходимо для начала строительства. Как ожидается, 12 января Минобороны приступит к работам по укреплению грунта в районе залива Оура. Подготовительные работы для этого начались в понедельник: морской участок был огорожен, туда прибыло строительное судно и водолазы. В частности, началась установка защитной пленки, чтобы не допустить загрязнения моря при строительных работах. По расчетам министерства обороны, после проведения всех необходимых работ, процедур и строительства перенос базы станет возможен через 12 лет. Планы по переносу базы сопровождают многочисленные судебные процессы между государством и префектурой. Это в значительной степени тормозит процесс уже начатого строительства: согласно подписанным в 2013 году двусторонним договоренностям, передача базы Футэмма в распоряжение префектуры Окинава должна была произойти "в 2022 году или чуть позже". Но для этого должен состояться перенос базы из города Гинован на Окинаве в район Хэноко в городе Наго в той же префектуре. Префектура неоднократно подавала в суд на центральные власти, что сильно задерживало процесс засыпки прибрежной полосы, но после очередного решения суда, подтверждавшего правоту центральных властей, процесс возобновлялся. В случае последнего судебного решения от префектуры потребовалось одобрение для проведения работ по укреплению грунта, так как в процессе засыпки прибрежной полосы обнаружились участки слабого грунта на общей площади 66 гектаров. Для его укрепления необходимо вбить 71 тысячу свай. После того как префектура проиграла серию разбирательств, ее по суду обязали дать такое одобрение. Суд обязал префектуру одобрить проведение строительства до 25 декабря, но так как ее губернатор и администрация выступают против, 28 декабря прошлого года впервые было применено положение закона о региональных администрациях, согласно которому государство может взять на себя вместо местных властей функцию одобрения строительства, если местные власти до истечения срока, указанного судом, не сделали этого. Губернатор префектуры Окинава Дэнни Тамаки заявил, что направил апелляцию в Верховный суд. Однако сам факт подачи апелляции не может остановить начало работ, к которым минобороны Японии рассчитывает приступить уже в середине января. Остановить работы может только победа префектуры в суде. Базу Футэмма ВМС США на Окинаве, которая считается самой опасной в мире из-за своего расположения рядом с жилыми домами, по соглашению Японии и США 2006 года было решено перенести в Хэноко в городе Наго в пределах той же префектуры. Для этого необходимо засыпать около 157 гектаров прибрежной морской полосы, от чего пострадают коралловые рифы. Кроме того, перенос базы в границах одной и той же префектуры, по мнению местного населения, не снижает и без того большой нагрузки на Окинаву по размещению военных баз США: занимая всего 0,6% территории Японии, Окинава принимает 74% всех американских баз из расчета площади.

https://ria.ru/20231228/rakety-1918823625.html

https://ria.ru/20231116/sanktsii-1909967841.html

https://ria.ru/20231117/yaponiya-1910032031.html

окинава

япония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, окинава, япония, сша