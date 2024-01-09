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Путин планирует поговорить по телефону с девочкой, мечтавшей увидеть Байкал - РИА Новости, 09.01.2024
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12:22 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/baykal-1920277677.html
Путин планирует поговорить по телефону с девочкой, мечтавшей увидеть Байкал
Путин планирует поговорить по телефону с девочкой, мечтавшей увидеть Байкал - РИА Новости, 09.01.2024
Путин планирует поговорить по телефону с девочкой, мечтавшей увидеть Байкал
Президент РФ Владимир Путин во вторник планирует поговорить с 8-летней девочкой Кристиной из Южно-Сахалинска, которая ранее в рамках акции "Елка желаний"... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:22
2024-01-09T12:22
общество
россия
байкал
владимир путин
новый год
елка желаний
дмитрий песков
иркутская область
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник планирует поговорить с 8-летней девочкой Кристиной из Южно-Сахалинска, которая ранее в рамках акции "Елка желаний" загадала путешествие на Байкал. "Сегодня же мы ожидаем, что Путин продолжит заниматься реализацией тех желаний, которые были на "Елке желаний". Там еще одна девочка, она хотела увидеть Байкал. И сейчас по просьбе президента и при его опосредованном участии ей организовано посещение Байкала. В эти дни она имела возможность посмотреть озеро, разные музеи, наиболее интересные места в районе Байкала. И вот возможно с этой девочкой сегодня также удастся Путину переговорить, спросить, как ее впечатления", - сказал Песков. В преддверии Нового года Путин посетил выставку "Россия" на ВДНХ, где принял участие в благотворительной акции "Елка желаний". Президент пообещал исполнить мечты трех детей, которые пожелали попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж. Ранее стало известно, что желание 8-летней Кристины о путешествии на Байкал было исполнено, она познакомилась с бытом сибирских первооткрывателей в архитектурно-этнографическом музее "Тальцы". Также девочка с семьей побывала в поселке Листвянка, Байкальском музее СО РАН и нерпинарии, где ей показали местных нерп.
https://ria.ru/20240108/putin-1920161145.html
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общество, россия, байкал, владимир путин, новый год, елка желаний, дмитрий песков, иркутская область
Общество, Россия, Байкал, Владимир Путин, Новый год, Елка желаний, Дмитрий Песков, Иркутская область
Путин планирует поговорить по телефону с девочкой, мечтавшей увидеть Байкал

Песков: Путин хочет поговорить по телефону с девочкой, мечтавшей увидеть Байкал

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник планирует поговорить с 8-летней девочкой Кристиной из Южно-Сахалинска, которая ранее в рамках акции "Елка желаний" загадала путешествие на Байкал.
"Сегодня же мы ожидаем, что Путин продолжит заниматься реализацией тех желаний, которые были на "Елке желаний". Там еще одна девочка, она хотела увидеть Байкал. И сейчас по просьбе президента и при его опосредованном участии ей организовано посещение Байкала. В эти дни она имела возможность посмотреть озеро, разные музеи, наиболее интересные места в районе Байкала. И вот возможно с этой девочкой сегодня также удастся Путину переговорить, спросить, как ее впечатления", - сказал Песков.
В преддверии Нового года Путин посетил выставку "Россия" на ВДНХ, где принял участие в благотворительной акции "Елка желаний". Президент пообещал исполнить мечты трех детей, которые пожелали попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж.
Ранее стало известно, что желание 8-летней Кристины о путешествии на Байкал было исполнено, она познакомилась с бытом сибирских первооткрывателей в архитектурно-этнографическом музее "Тальцы". Также девочка с семьей побывала в поселке Листвянка, Байкальском музее СО РАН и нерпинарии, где ей показали местных нерп.
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ОбществоРоссияБайкалВладимир ПутинНовый годЕлка желанийДмитрий ПесковИркутская область
 
 
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