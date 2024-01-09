https://ria.ru/20240109/bayden-1920403402.html
Эксперты указали на некомпетентность окружения Байдена в скандале с Остином
Эксперты указали на некомпетентность окружения Байдена в скандале с Остином - РИА Новости, 09.01.2024
Эксперты указали на некомпетентность окружения Байдена в скандале с Остином
Скандал с госпитализацией шефа Пентагона Ллойда Остина выявил некомпетентность ближайшего окружения президента США Джо Байдена, считают опрошенные РИА Новости... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T22:33
2024-01-09T22:33
2024-01-09T22:33
в мире
сша
ллойд остин
джо байден
эрл расмуссен
министерство обороны сша
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Скандал с госпитализацией шефа Пентагона Ллойда Остина выявил некомпетентность ближайшего окружения президента США Джо Байдена, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты. Министр обороны США попал в больницу 1 января в связи с осложнениями после медицинской процедуры. Американские СМИ отмечали, что Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о госпитализации министра. Глава Пентагона в свою очередь признал, что мог бы лучше информировать общественность о проблемах со здоровьем. Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заверил, что никаких планов по отставке Остина нет. Бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди убежден, что скандал с госпитализацией шефа Пентагона говорит о некомпетентности всего окружения байденовской администрации. "Недостаток компетентности..., насколько я понимаю, распространяется на все ближайшее окружение администрации Байдена", - сказал бывший аналитик ЦРУ, отметив, что наступивший год будет "непростым". Полковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в комментарии агентству счел ситуацию "интересной и неловкой", особенно в свете сложной обстановки в мире. Эксперт также задался вопросами, что именно стало причиной госпитализации, кто и на каком уровне был о ней проинформирован. "Несет ли министр Остин ответственность за очевидную ошибку? В конечном счете, да", - заявил он, добавив, что в зависимости от ситуации можно понять, почему шеф Пентагона не отреагировал должным образом. При этом Расмуссен подчеркнул, что в таком случае в контакте с Белым домом, самим Остином и медиками должен был находиться в том числе заместитель главы Пентагона. Если же нет, нужно разобраться в ситуации. Бывший американский дипломат Час Фриман также считает, что инцидент свидетельствует о некомпетентности министерства обороны и, в частности, самого шефа Пентагона. "Свидетельствует ли это о некомпетентности Остина и его ближайшего окружения и их способности - или ее отсутствии - действовать компетентно и ответственно? Вы поняли", - отметил он.
https://ria.ru/20240104/shtaty-1919606788.html
https://ria.ru/20231226/ssha-1918014006.html
https://ria.ru/20231219/amerika-1916592682.html
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в мире, сша, ллойд остин, джо байден, эрл расмуссен, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Ллойд Остин, Джо Байден, Эрл Расмуссен, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Эксперты указали на некомпетентность окружения Байдена в скандале с Остином
Эксперты США: скандал с Остином показывает некомпетентность окружения Байдена
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Скандал с госпитализацией шефа Пентагона Ллойда Остина выявил некомпетентность ближайшего окружения президента США Джо Байдена, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты.
Министр обороны США попал в больницу 1 января в связи с осложнениями после медицинской процедуры. Американские СМИ отмечали, что Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о госпитализации министра. Глава Пентагона в свою очередь признал, что мог бы лучше информировать общественность о проблемах со здоровьем. Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби
заверил, что никаких планов по отставке Остина нет.
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Бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди
убежден, что скандал с госпитализацией шефа Пентагона говорит о некомпетентности всего окружения байденовской администрации.
"Недостаток компетентности..., насколько я понимаю, распространяется на все ближайшее окружение администрации Байдена", - сказал бывший аналитик ЦРУ, отметив, что наступивший год будет "непростым".
Полковник армии США в отставке Эрл Расмуссен
в комментарии агентству счел ситуацию "интересной и неловкой", особенно в свете сложной обстановки в мире. Эксперт также задался вопросами, что именно стало причиной госпитализации, кто и на каком уровне был о ней проинформирован.
США хоронят "американский мир"
"Несет ли министр Остин ответственность за очевидную ошибку? В конечном счете, да", - заявил он, добавив, что в зависимости от ситуации можно понять, почему шеф Пентагона не отреагировал должным образом.
При этом Расмуссен подчеркнул, что в таком случае в контакте с Белым домом, самим Остином и медиками должен был находиться в том числе заместитель главы Пентагона. Если же нет, нужно разобраться в ситуации.
Бывший американский дипломат Час Фриман также считает, что инцидент свидетельствует о некомпетентности министерства обороны и, в частности, самого шефа Пентагона. "Свидетельствует ли это о некомпетентности Остина и его ближайшего окружения и их способности - или ее отсутствии - действовать компетентно и ответственно? Вы поняли", - отметил он.
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