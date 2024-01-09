https://ria.ru/20240109/bayden-1920403402.html

Эксперты указали на некомпетентность окружения Байдена в скандале с Остином

Эксперты указали на некомпетентность окружения Байдена в скандале с Остином - РИА Новости, 09.01.2024

Эксперты указали на некомпетентность окружения Байдена в скандале с Остином

Скандал с госпитализацией шефа Пентагона Ллойда Остина выявил некомпетентность ближайшего окружения президента США Джо Байдена, считают опрошенные РИА Новости... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T22:33

2024-01-09T22:33

2024-01-09T22:33

в мире

сша

ллойд остин

джо байден

эрл расмуссен

министерство обороны сша

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Скандал с госпитализацией шефа Пентагона Ллойда Остина выявил некомпетентность ближайшего окружения президента США Джо Байдена, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты. Министр обороны США попал в больницу 1 января в связи с осложнениями после медицинской процедуры. Американские СМИ отмечали, что Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о госпитализации министра. Глава Пентагона в свою очередь признал, что мог бы лучше информировать общественность о проблемах со здоровьем. Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заверил, что никаких планов по отставке Остина нет. Бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди убежден, что скандал с госпитализацией шефа Пентагона говорит о некомпетентности всего окружения байденовской администрации. "Недостаток компетентности..., насколько я понимаю, распространяется на все ближайшее окружение администрации Байдена", - сказал бывший аналитик ЦРУ, отметив, что наступивший год будет "непростым". Полковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в комментарии агентству счел ситуацию "интересной и неловкой", особенно в свете сложной обстановки в мире. Эксперт также задался вопросами, что именно стало причиной госпитализации, кто и на каком уровне был о ней проинформирован. "Несет ли министр Остин ответственность за очевидную ошибку? В конечном счете, да", - заявил он, добавив, что в зависимости от ситуации можно понять, почему шеф Пентагона не отреагировал должным образом. При этом Расмуссен подчеркнул, что в таком случае в контакте с Белым домом, самим Остином и медиками должен был находиться в том числе заместитель главы Пентагона. Если же нет, нужно разобраться в ситуации. Бывший американский дипломат Час Фриман также считает, что инцидент свидетельствует о некомпетентности министерства обороны и, в частности, самого шефа Пентагона. "Свидетельствует ли это о некомпетентности Остина и его ближайшего окружения и их способности - или ее отсутствии - действовать компетентно и ответственно? Вы поняли", - отметил он.

https://ria.ru/20240104/shtaty-1919606788.html

https://ria.ru/20231226/ssha-1918014006.html

https://ria.ru/20231219/amerika-1916592682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, ллойд остин, джо байден, эрл расмуссен, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру)