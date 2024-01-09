https://ria.ru/20240109/avtobus-1920408028.html
На Кубани водителя уволят за высадку подростка из автобуса
На Кубани водителя уволят за высадку подростка из автобуса - РИА Новости, 09.01.2024
На Кубани водителя уволят за высадку подростка из автобуса
Водитель автобуса отстранен от работы и будет уволен за то, что высадил девочку-подростка на трассе в Туапсинском районе Краснодарского края, поскольку он... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T23:18
2024-01-09T23:18
2024-01-09T23:18
туапсинский район
краснодарский край
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894495136_0:161:2896:1790_1920x0_80_0_0_c69e7e904e93441c467b4d0829ad5aa7.jpg
КРАСНОДАР, 9 янв — РИА Новости. Водитель автобуса отстранен от работы и будет уволен за то, что высадил девочку-подростка на трассе в Туапсинском районе Краснодарского края, поскольку он поехал по измененному маршруту и не собирался доставлять ребенка в необходимый ей населенный пункт, сообщили в администрации муниципалитета. "Мать девочки-подростка сообщила, что водитель, взяв оплату с ребенка, который должен был ехать в село Кривенковское, не сообщил, что автобус следует по другому маршруту. Поняв, что едет не туда, девочка попросила доставить ее обратно в город. На это водитель предложил ей выйти из автобуса… Водитель, который высадил ребенка на трассе, отстранен от работы и будет уволен", — говорится в сообщении. Отмечается, что перевозчик принес семье подростка извинения. Между тем, еще в марте 2021 года в России вступил в силу федеральный закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей, которые, например, не оплатили проезд. Законодательный акт приняли после ряда резонансных случаев, когда детей высаживали в малолюдных местах, в мороз и при прочих возмутивших общественность обстоятельствах.
https://ria.ru/20231220/devochka-1917084482.html
туапсинский район
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894495136_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9cd4c207eda85c82fd50797ab77b7c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туапсинский район, краснодарский край, россия, происшествия
Туапсинский район, Краснодарский край, Россия, Происшествия
На Кубани водителя уволят за высадку подростка из автобуса
На Кубани водителя уволят за высадку девочки из автобуса на трассу
КРАСНОДАР, 9 янв — РИА Новости. Водитель автобуса отстранен от работы и будет уволен за то, что высадил девочку-подростка на трассе в Туапсинском районе Краснодарского края, поскольку он поехал по измененному маршруту и не собирался доставлять ребенка в необходимый ей населенный пункт, сообщили в администрации муниципалитета.
"Мать девочки-подростка сообщила, что водитель, взяв оплату с ребенка, который должен был ехать в село Кривенковское, не сообщил, что автобус следует по другому маршруту. Поняв, что едет не туда, девочка попросила доставить ее обратно в город. На это водитель предложил ей выйти из автобуса… Водитель, который высадил ребенка на трассе, отстранен от работы и будет уволен", — говорится в сообщении.
Отмечается, что перевозчик принес семье подростка извинения.
Между тем, еще в марте 2021 года в России
вступил в силу федеральный закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей, которые, например, не оплатили проезд. Законодательный акт приняли после ряда резонансных случаев, когда детей высаживали в малолюдных местах, в мороз и при прочих возмутивших общественность обстоятельствах.
В Саратове проверяют информацию о высаженной из маршрутки девочке