https://ria.ru/20240109/avtobus-1920408028.html

На Кубани водителя уволят за высадку подростка из автобуса

На Кубани водителя уволят за высадку подростка из автобуса - РИА Новости, 09.01.2024

На Кубани водителя уволят за высадку подростка из автобуса

Водитель автобуса отстранен от работы и будет уволен за то, что высадил девочку-подростка на трассе в Туапсинском районе Краснодарского края, поскольку он... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T23:18

2024-01-09T23:18

2024-01-09T23:18

туапсинский район

краснодарский край

россия

происшествия

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КРАСНОДАР, 9 янв — РИА Новости. Водитель автобуса отстранен от работы и будет уволен за то, что высадил девочку-подростка на трассе в Туапсинском районе Краснодарского края, поскольку он поехал по измененному маршруту и не собирался доставлять ребенка в необходимый ей населенный пункт, сообщили в администрации муниципалитета. "Мать девочки-подростка сообщила, что водитель, взяв оплату с ребенка, который должен был ехать в село Кривенковское, не сообщил, что автобус следует по другому маршруту. Поняв, что едет не туда, девочка попросила доставить ее обратно в город. На это водитель предложил ей выйти из автобуса… Водитель, который высадил ребенка на трассе, отстранен от работы и будет уволен", — говорится в сообщении. Отмечается, что перевозчик принес семье подростка извинения. Между тем, еще в марте 2021 года в России вступил в силу федеральный закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей, которые, например, не оплатили проезд. Законодательный акт приняли после ряда резонансных случаев, когда детей высаживали в малолюдных местах, в мороз и при прочих возмутивших общественность обстоятельствах.

https://ria.ru/20231220/devochka-1917084482.html

туапсинский район

краснодарский край

россия

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туапсинский район, краснодарский край, россия, происшествия