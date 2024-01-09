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"Уральские авиалинии" возобновят полеты в Армению - РИА Новости, 09.01.2024
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Туризм
 
13:56 09.01.2024 (обновлено: 14:19 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/aviaperelety-1920300783.html
"Уральские авиалинии" возобновят полеты в Армению
"Уральские авиалинии" возобновят полеты в Армению - РИА Новости, 09.01.2024
"Уральские авиалинии" возобновят полеты в Армению
Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 13 января возобновляет рейсы в Армению из Москвы, Екатеринбурга и Сочи, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:56
2024-01-09T14:19
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 13 января возобновляет рейсы в Армению из Москвы, Екатеринбурга и Сочи, сообщает пресс-служба перевозчика."Уральские авиалинии" возобновляют полеты в Армению из Екатеринбурга, Москвы и Сочи после почти двухгодичного перерыва", - говорится в сообщении.Уточняется, что рейсы из Домодедово в Ереван и обратно будут выполняться с 13 января ежедневно. Из Екатеринбурга в столицу Армении можно будет улететь с ближайшей субботы трижды в неделю. Рейсы из Сочи в Ереван и обратно запланированы с 16 января два раза в неделю."Уральские авиалинии" отменили рейсы в Армению в марте 2022 года.
https://ria.ru/20230127/aviatsiya-1847642513.html
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Армения, Уральские авиалинии, Екатеринбург, Москва, Туризм, Новости - Туризм
"Уральские авиалинии" возобновят полеты в Армению

Уральские авиалинии возобновят полеты в Армению из Екатеринбурга, Москвы и Сочи

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПротивообледенительная обработка самолета перед полетом в международном аэропорту Домодедово
Противообледенительная обработка самолета перед полетом в международном аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
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Противообледенительная обработка самолета перед полетом в международном аэропорту Домодедово . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 13 января возобновляет рейсы в Армению из Москвы, Екатеринбурга и Сочи, сообщает пресс-служба перевозчика.
«
"Уральские авиалинии" возобновляют полеты в Армению из Екатеринбурга, Москвы и Сочи после почти двухгодичного перерыва", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рейсы из Домодедово в Ереван и обратно будут выполняться с 13 января ежедневно. Из Екатеринбурга в столицу Армении можно будет улететь с ближайшей субботы трижды в неделю. Рейсы из Сочи в Ереван и обратно запланированы с 16 января два раза в неделю.
"Уральские авиалинии" отменили рейсы в Армению в марте 2022 года.
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