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"Уральские авиалинии" возобновят полеты в Армению

"Уральские авиалинии" возобновят полеты в Армению - РИА Новости, 09.01.2024

"Уральские авиалинии" возобновят полеты в Армению

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 13 января возобновляет рейсы в Армению из Москвы, Екатеринбурга и Сочи, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T13:56

2024-01-09T13:56

2024-01-09T14:19

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 13 января возобновляет рейсы в Армению из Москвы, Екатеринбурга и Сочи, сообщает пресс-служба перевозчика."Уральские авиалинии" возобновляют полеты в Армению из Екатеринбурга, Москвы и Сочи после почти двухгодичного перерыва", - говорится в сообщении.Уточняется, что рейсы из Домодедово в Ереван и обратно будут выполняться с 13 января ежедневно. Из Екатеринбурга в столицу Армении можно будет улететь с ближайшей субботы трижды в неделю. Рейсы из Сочи в Ереван и обратно запланированы с 16 января два раза в неделю."Уральские авиалинии" отменили рейсы в Армению в марте 2022 года.

https://ria.ru/20230127/aviatsiya-1847642513.html

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