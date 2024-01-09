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У главы Пентагона Остина диагностировали рак простаты - РИА Новости, 09.01.2024
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22:20 09.01.2024 (обновлено: 23:23 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/austin-1920402510.html
У главы Пентагона Остина диагностировали рак простаты
У главы Пентагона Остина диагностировали рак простаты - РИА Новости, 09.01.2024
У главы Пентагона Остина диагностировали рак простаты
Министру обороны США Ллойду Остину, чья внеплановая госпитализация спровоцировала скандал в американском правительстве, диагностировали рак простаты, говорится... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T22:20
2024-01-09T23:23
ллойд остин
министерство обороны сша
в мире
сша
джейк салливан
патрик райдер
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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Министру обороны США Ллойду Остину, чья внеплановая госпитализация спровоцировала скандал в американском правительстве, диагностировали рак простаты, говорится в заявлении медиков, опубликованном Пентагоном."Изменения в результатах лабораторных исследований в начале 2023 года выявили у министра рак простаты, требующий лечения. Двадцать второго декабря, после консультации с командой врачей, он был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида и прошел минимально инвазивную хирургическую процедуру, называемую простатэктомией, для лечения рака простаты", — следует из сообщения.Как отметили врачи, во время операции Остин находился под общим наркозом и уже на следующее утро вернулся домой. Уточняется, что заболевание обнаружили на ранней стадии.Тем не менее шефа Пентагона вновь положили в то же учреждение 1 января из-за осложнений после процедуры, проведенной за неделю до этого. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь медики ожидают его полного выздоровления.В свою очередь, официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что полномочия главы ведомства на время проведения операции временно переходили к замминистра Кэтрин Хикс.Чиновник также добавил, что отсутствие своевременного оповещения о госпитализации Остина связано с тем, что выявленный у него рак простаты является "глубоко личным" вопросом.Как сообщало издание Politico, Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о состоянии министра, включая советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, а конгресс предупредили за 15 минут до публикации общедоступного пресс-релиза.
https://ria.ru/20240107/ostin-1920068494.html
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ллойд остин, министерство обороны сша, в мире, сша, джейк салливан, патрик райдер
Ллойд Остин, Министерство обороны США, В мире, США, Джейк Салливан, Патрик Райдер
У главы Пентагона Остина диагностировали рак простаты

Главу Пентагона Остина госпитализировали из-за рака простаты

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Министру обороны США Ллойду Остину, чья внеплановая госпитализация спровоцировала скандал в американском правительстве, диагностировали рак простаты, говорится в заявлении медиков, опубликованном Пентагоном.
"Изменения в результатах лабораторных исследований в начале 2023 года выявили у министра рак простаты, требующий лечения. Двадцать второго декабря, после консультации с командой врачей, он был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида и прошел минимально инвазивную хирургическую процедуру, называемую простатэктомией, для лечения рака простаты", — следует из сообщения.
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Как отметили врачи, во время операции Остин находился под общим наркозом и уже на следующее утро вернулся домой. Уточняется, что заболевание обнаружили на ранней стадии.
Тем не менее шефа Пентагона вновь положили в то же учреждение 1 января из-за осложнений после процедуры, проведенной за неделю до этого. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь медики ожидают его полного выздоровления.
В свою очередь, официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что полномочия главы ведомства на время проведения операции временно переходили к замминистра Кэтрин Хикс.
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Чиновник также добавил, что отсутствие своевременного оповещения о госпитализации Остина связано с тем, что выявленный у него рак простаты является "глубоко личным" вопросом.
Как сообщало издание Politico, Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о состоянии министра, включая советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, а конгресс предупредили за 15 минут до публикации общедоступного пресс-релиза.
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