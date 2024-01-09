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Три человека пострадали при атаке дронов на объекты ТЭК в Орловской области - РИА Новости, 09.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:25 09.01.2024 (обновлено: 16:08 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/ataka-1920322741.html
Три человека пострадали при атаке дронов на объекты ТЭК в Орловской области
Три человека пострадали при атаке дронов на объекты ТЭК в Орловской области - РИА Новости, 09.01.2024
Три человека пострадали при атаке дронов на объекты ТЭК в Орловской области
Три человека пострадали при атаке беспилотников в Орле, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:25
2024-01-09T16:08
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
происшествия
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Три человека пострадали при атаке беспилотников в Орле, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.&quot;В ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести&quot;, — говорится в публикации.Клычков уточнил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, два человека отказались от госпитализации.Ранее сегодня два дрона упали на объект ТЭК в Орле. В результате атаки началось возгорание, которое оперативно локализовали. Позднее губернатор сообщил, что третий дрон упал в районе поселка Малая Саханка Орловского муниципального округа на нежилой объект, никто не пострадал.По данным Минобороны, во вторник средства ПВО перехватили три украинских беспилотника самолетного типа над Орловской областью и уничтожили пять БПЛА над Курской.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в начале января системы ПВО сбили шесть украинских противокорабельных ракет "Нептун" над Черным морем. Во многих субъектах Федерации действует повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240109/obstrely-1920274864.html
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орловская область, андрей клычков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков, Происшествия
Три человека пострадали при атаке дронов на объекты ТЭК в Орловской области

Губернатор Клычков: три человека пострадали при атаке БПЛА на объекты ТЭК в Орле

© Фото из соцсетейДым на месте нападения беспилотников на топливно-энергетический объект в Орле
Дым на месте нападения беспилотников на топливно-энергетический объект в Орле
© Фото из соцсетей
Дым на месте нападения беспилотников на топливно-энергетический объект в Орле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Три человека пострадали при атаке беспилотников в Орле, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.
«

"В ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести", — говорится в публикации.

Клычков уточнил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, два человека отказались от госпитализации.
Ранее сегодня два дрона упали на объект ТЭК в Орле. В результате атаки началось возгорание, которое оперативно локализовали. Позднее губернатор сообщил, что третий дрон упал в районе поселка Малая Саханка Орловского муниципального округа на нежилой объект, никто не пострадал.
По данным Минобороны, во вторник средства ПВО перехватили три украинских беспилотника самолетного типа над Орловской областью и уничтожили пять БПЛА над Курской.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в начале января системы ПВО сбили шесть украинских противокорабельных ракет "Нептун" над Черным морем. Во многих субъектах Федерации действует повышенный уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьАндрей КлычковПроисшествия
 
 
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