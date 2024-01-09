https://ria.ru/20240109/ataka-1920322741.html

Три человека пострадали при атаке дронов на объекты ТЭК в Орловской области

Три человека пострадали при атаке дронов на объекты ТЭК в Орловской области - РИА Новости, 09.01.2024

Три человека пострадали при атаке дронов на объекты ТЭК в Орловской области

Три человека пострадали при атаке беспилотников в Орле, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:25

2024-01-09T15:25

2024-01-09T16:08

специальная военная операция на украине

орловская область

андрей клычков

происшествия

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Три человека пострадали при атаке беспилотников в Орле, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале."В ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести", — говорится в публикации.Клычков уточнил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, два человека отказались от госпитализации.Ранее сегодня два дрона упали на объект ТЭК в Орле. В результате атаки началось возгорание, которое оперативно локализовали. Позднее губернатор сообщил, что третий дрон упал в районе поселка Малая Саханка Орловского муниципального округа на нежилой объект, никто не пострадал.По данным Минобороны, во вторник средства ПВО перехватили три украинских беспилотника самолетного типа над Орловской областью и уничтожили пять БПЛА над Курской.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в начале января системы ПВО сбили шесть украинских противокорабельных ракет "Нептун" над Черным морем. Во многих субъектах Федерации действует повышенный уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240109/obstrely-1920274864.html

орловская область

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орловская область, андрей клычков, происшествия