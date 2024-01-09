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Архитектура (бонус). Какие здания станут городскими памятниками - РИА Новости, 09.01.2024
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13:00 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/arkhitektura-1920281504.html
Архитектура (бонус). Какие здания станут городскими памятниками
Архитектура (бонус). Какие здания станут городскими памятниками - РИА Новости, 09.01.2024
Архитектура (бонус). Какие здания станут городскими памятниками
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отвечает на вопросы слушателей подкаста и читателей телеграм-канала "РИА Недвижимость". Ждет ли столицу нашествие вертикальных зеленых ферм, всегда ли одобряют проекты главного архитектора, какие постройки в будущем станут памятниками архитектуры и что особенного в парке "Зарядье".
2024-01-09T13:00
2024-01-09T13:00
пятый угол
недвижимость
сергей кузнецов (архитектор)
москва
архитектура
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Архитектура (бонус). Какие здания станут городскими памятниками
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отвечает на вопросы слушателей подкаста и читателей телеграм-канала "РИА Недвижимость". Ждет ли столицу нашествие вертикальных зеленых ферм, всегда ли одобряют проекты главного архитектора, какие постройки в будущем станут памятниками архитектуры и что особенного в парке "Зарядье".
audio/mpeg
Архитектура (бонус). Какие здания станут городскими памятниками
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отвечает на вопросы слушателей подкаста и читателей телеграм-канала "РИА Недвижимость". Ждет ли столицу нашествие вертикальных зеленых ферм, всегда ли одобряют проекты главного архитектора, какие постройки в будущем станут памятниками архитектуры и что особенного в парке "Зарядье".
audio/mpeg
01:18 о памятниках современности03:35 проект ЖК Бадаевский упрощают – развенчиваем миф04:20 компромисс между фантазией архитекторов и жесткими нормативами06:14 будут ли в Москве "вертикальные зеленые фермы"07:54 правда ли, что проекты главного архитектора всегда получают одобрение11:47 "если разъяренная общественность сотрет нас в порошок из-за этого, то тебя сотрут первого" – бэкстейдж "Зарядья"13:51 советы молодым архитекторам и проектировщикамПочему нельзя избавляться от всех зданий, которые нам не нравятся, в чем перформанс и театральность городской панорамы, и какое здание столицы достойно стать чудом света - можно узнать из предыдущего эпизода с главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте и в телеграм-канале РИА Недвижимость.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Анастасия Паниоти
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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353
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недвижимость, сергей кузнецов (архитектор), москва, архитектура, аудио
Пятый угол, Недвижимость, Сергей Кузнецов (архитектор), Москва, Архитектура
Пятый угол

Архитектура (бонус). Какие здания станут городскими памятниками

Пятый угол
Архитектура (бонус). Какие здания станут городскими памятниками
Вчера, 13:00
Читать ria.ru в
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отвечает на вопросы слушателей подкаста и читателей телеграм-канала "РИА Недвижимость". Ждет ли столицу нашествие вертикальных зеленых ферм, всегда ли одобряют проекты главного архитектора, какие постройки в будущем станут памятниками архитектуры и что особенного в парке "Зарядье".
01:18 о памятниках современности
03:35 проект ЖК Бадаевский упрощают – развенчиваем миф
04:20 компромисс между фантазией архитекторов и жесткими нормативами
06:14 будут ли в Москве "вертикальные зеленые фермы"
07:54 правда ли, что проекты главного архитектора всегда получают одобрение
11:47 "если разъяренная общественность сотрет нас в порошок из-за этого, то тебя сотрут первого" – бэкстейдж "Зарядья"
13:51 советы молодым архитекторам и проектировщикам
Почему нельзя избавляться от всех зданий, которые нам не нравятся, в чем перформанс и театральность городской панорамы, и какое здание столицы достойно стать чудом света - можно узнать из предыдущего эпизода с главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым.
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте и в телеграм-канале РИА Недвижимость.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж: Анастасия Паниоти
 
Пятый уголНедвижимостьСергей Кузнецов (архитектор)МоскваАрхитектура
 
 
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