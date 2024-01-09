https://ria.ru/20240109/arkhitektura-1920281504.html

Архитектура (бонус). Какие здания станут городскими памятниками

Архитектура (бонус). Какие здания станут городскими памятниками - РИА Новости, 09.01.2024

Архитектура (бонус). Какие здания станут городскими памятниками

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отвечает на вопросы слушателей подкаста и читателей телеграм-канала "РИА Недвижимость". Ждет ли столицу нашествие вертикальных зеленых ферм, всегда ли одобряют проекты главного архитектора, какие постройки в будущем станут памятниками архитектуры и что особенного в парке "Зарядье".

2024-01-09T13:00

2024-01-09T13:00

2024-01-09T13:00

пятый угол

недвижимость

сергей кузнецов (архитектор)

москва

архитектура

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Архитектура (бонус). Какие здания станут городскими памятниками Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отвечает на вопросы слушателей подкаста и читателей телеграм-канала "РИА Недвижимость". Ждет ли столицу нашествие вертикальных зеленых ферм, всегда ли одобряют проекты главного архитектора, какие постройки в будущем станут памятниками архитектуры и что особенного в парке "Зарядье". audio/mpeg

Архитектура (бонус). Какие здания станут городскими памятниками Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отвечает на вопросы слушателей подкаста и читателей телеграм-канала "РИА Недвижимость". Ждет ли столицу нашествие вертикальных зеленых ферм, всегда ли одобряют проекты главного архитектора, какие постройки в будущем станут памятниками архитектуры и что особенного в парке "Зарядье". audio/mpeg

01:18 о памятниках современности03:35 проект ЖК Бадаевский упрощают – развенчиваем миф04:20 компромисс между фантазией архитекторов и жесткими нормативами06:14 будут ли в Москве "вертикальные зеленые фермы"07:54 правда ли, что проекты главного архитектора всегда получают одобрение11:47 "если разъяренная общественность сотрет нас в порошок из-за этого, то тебя сотрут первого" – бэкстейдж "Зарядья"13:51 советы молодым архитекторам и проектировщикамПочему нельзя избавляться от всех зданий, которые нам не нравятся, в чем перформанс и театральность городской панорамы, и какое здание столицы достойно стать чудом света - можно узнать из предыдущего эпизода с главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте и в телеграм-канале РИА Недвижимость.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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