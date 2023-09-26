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Архитектура. Может ли человек повлиять на вид из окна - РИА Новости, 26.09.2023
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12:01 26.09.2023 (обновлено: 12:11 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/arkhitektura-1898679805.html
Архитектура. Может ли человек повлиять на вид из окна
Архитектура. Может ли человек повлиять на вид из окна - РИА Новости, 26.09.2023
Архитектура. Может ли человек повлиять на вид из окна
Этот выпуск подкаста "Пятый угол" посвящен Москве, гуляя по улицам которой, мы то возмущаемся, то восхищаемся панорамами. И это нормально – архитектура должна вызывать эмоции, а уж вкусы у всех разные. Но возможно ли, чтобы панорама огромного мегаполиса все-таки нравилась большинству жителей. И могут ли они сами как-то на нее повлиять?
2023-09-26T12:01
2023-09-26T12:11
пятый угол
подкаст
сергей кузнецов (архитектор)
москва
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Архитектура. Может ли человек влиять на вид из окна
Этот выпуск подкаста "Пятый угол" посвящен Москве, гуляя по улицам которой, мы то возмущаемся, то восхищаемся панорамами. И это нормально – архитектура должна вызывать эмоции, а уж вкусы у всех разные. Но возможно ли, чтобы панорама огромного мегаполиса все-таки нравилась большинству жителей. И могут ли они сами как-то на нее повлиять?
audio/mpeg
Архитектура. Может ли человек влиять на вид из окна
Этот выпуск подкаста "Пятый угол" посвящен Москве, гуляя по улицам которой, мы то возмущаемся, то восхищаемся панорамами. И это нормально – архитектура должна вызывать эмоции, а уж вкусы у всех разные. Но возможно ли, чтобы панорама огромного мегаполиса все-таки нравилась большинству жителей. И могут ли они сами как-то на нее повлиять?
audio/mpeg
Почему нельзя избавляться от всех зданий, которые нам не нравятся, в чем перформанс и театральность городской панорамы, и какое здание столицы достойно стать чудом света? Об этом и многом другом мы беседуем с главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым. В этом выпуске принимали участие и наши слушатели, которые присылали нашему гостю свои вопросы.2:40 архитектурная среда и архитектурный ансамбль – в чем разница 4:38 почему единообразный мегаполис есть только в кино5:20 гигантский плюс архитектурного разнообразия Москвы7:43 как проверить, улучшает ли здание архитектурную среду или портит8:13 советский модернизм - негуманный архитектурный эксперимент?8:51 нужно ли сносить все, что не нравится9:05 что такое архитектурная сочетаемость 17:18 театральность, драматизм и перформанс панорамы Москвы18:03 какое место в Москве интереснее всего пробегать19:04 какое здание России достойно стать чудом света21:38 как город работает с недостроями23:53 откуда берутся новые архитектурные стили25:55 как ведется диалог с горожанами 30:09 как быть, если перед домом строится очередная высотка34:03 лучший вопрос от читателейСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте и в телеграм-канале РИА Недвижимость.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег Чижов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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подкаст, сергей кузнецов (архитектор), москва, аудио
Пятый угол, Подкаст, Сергей Кузнецов (архитектор), Москва
Пятый угол

Архитектура. Может ли человек повлиять на вид из окна

Пятый угол
Архитектура. Может ли человек влиять на вид из окна
12:01
Читать ria.ru в
Этот выпуск подкаста "Пятый угол" посвящен Москве, гуляя по улицам которой, мы то возмущаемся, то восхищаемся панорамами. И это нормально – архитектура должна вызывать эмоции, а уж вкусы у всех разные. Но возможно ли, чтобы панорама огромного мегаполиса все-таки нравилась большинству жителей. И могут ли они сами как-то на нее повлиять?
Почему нельзя избавляться от всех зданий, которые нам не нравятся, в чем перформанс и театральность городской панорамы, и какое здание столицы достойно стать чудом света? Об этом и многом другом мы беседуем с главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым. В этом выпуске принимали участие и наши слушатели, которые присылали нашему гостю свои вопросы.
2:40 архитектурная среда и архитектурный ансамбль – в чем разница
4:38 почему единообразный мегаполис есть только в кино
5:20 гигантский плюс архитектурного разнообразия Москвы
7:43 как проверить, улучшает ли здание архитектурную среду или портит
8:13 советский модернизм - негуманный архитектурный эксперимент?
8:51 нужно ли сносить все, что не нравится
9:05 что такое архитектурная сочетаемость
17:18 театральность, драматизм и перформанс панорамы Москвы
18:03 какое место в Москве интереснее всего пробегать
19:04 какое здание России достойно стать чудом света
21:38 как город работает с недостроями
23:53 откуда берутся новые архитектурные стили
25:55 как ведется диалог с горожанами
30:09 как быть, если перед домом строится очередная высотка
34:03 лучший вопрос от читателей
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Монтаж: Олег Чижов
 
Пятый уголПодкастСергей Кузнецов (архитектор)Москва
 
 
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