https://ria.ru/20230926/arkhitektura-1898679805.html

Архитектура. Может ли человек повлиять на вид из окна

Архитектура. Может ли человек повлиять на вид из окна - РИА Новости, 26.09.2023

Архитектура. Может ли человек повлиять на вид из окна

Этот выпуск подкаста "Пятый угол" посвящен Москве, гуляя по улицам которой, мы то возмущаемся, то восхищаемся панорамами. И это нормально – архитектура должна вызывать эмоции, а уж вкусы у всех разные. Но возможно ли, чтобы панорама огромного мегаполиса все-таки нравилась большинству жителей. И могут ли они сами как-то на нее повлиять?

2023-09-26T12:01

2023-09-26T12:01

2023-09-26T12:11

пятый угол

подкаст

сергей кузнецов (архитектор)

москва

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Архитектура. Может ли человек влиять на вид из окна Этот выпуск подкаста "Пятый угол" посвящен Москве, гуляя по улицам которой, мы то возмущаемся, то восхищаемся панорамами. И это нормально – архитектура должна вызывать эмоции, а уж вкусы у всех разные. Но возможно ли, чтобы панорама огромного мегаполиса все-таки нравилась большинству жителей. И могут ли они сами как-то на нее повлиять? audio/mpeg

Архитектура. Может ли человек влиять на вид из окна Этот выпуск подкаста "Пятый угол" посвящен Москве, гуляя по улицам которой, мы то возмущаемся, то восхищаемся панорамами. И это нормально – архитектура должна вызывать эмоции, а уж вкусы у всех разные. Но возможно ли, чтобы панорама огромного мегаполиса все-таки нравилась большинству жителей. И могут ли они сами как-то на нее повлиять? audio/mpeg

Почему нельзя избавляться от всех зданий, которые нам не нравятся, в чем перформанс и театральность городской панорамы, и какое здание столицы достойно стать чудом света? Об этом и многом другом мы беседуем с главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым. В этом выпуске принимали участие и наши слушатели, которые присылали нашему гостю свои вопросы.2:40 архитектурная среда и архитектурный ансамбль – в чем разница 4:38 почему единообразный мегаполис есть только в кино5:20 гигантский плюс архитектурного разнообразия Москвы7:43 как проверить, улучшает ли здание архитектурную среду или портит8:13 советский модернизм - негуманный архитектурный эксперимент?8:51 нужно ли сносить все, что не нравится9:05 что такое архитектурная сочетаемость 17:18 театральность, драматизм и перформанс панорамы Москвы18:03 какое место в Москве интереснее всего пробегать19:04 какое здание России достойно стать чудом света21:38 как город работает с недостроями23:53 откуда берутся новые архитектурные стили25:55 как ведется диалог с горожанами 30:09 как быть, если перед домом строится очередная высотка34:03 лучший вопрос от читателейСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте и в телеграм-канале РИА Недвижимость.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег Чижов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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подкаст, сергей кузнецов (архитектор), москва, аудио