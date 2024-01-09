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В Буэнос-Айресе убили программиста из России, пишут СМИ

В Буэнос-Айресе убили программиста из России, пишут СМИ - РИА Новости, 09.01.2024

В Буэнос-Айресе убили программиста из России, пишут СМИ

Грабители убили россиянина на пороге его дома в Буэнос-Айресе при попытке оказать сопротивление, передает портал Infobae со ссылкой на источники в городской... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T00:18

2024-01-09T00:18

2024-01-09T00:30

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МЕХИКО, 9 янв — РИА Новости. Грабители убили россиянина на пороге его дома в Буэнос-Айресе при попытке оказать сопротивление, передает портал Infobae со ссылкой на источники в городской полиции."Евгений Сипатов, 40 лет, родом из России, программист, также занимающийся продажей криптовалют, был убит четырьмя мотоциклетными налетчиками, которые ограбили его у его дома в районе Ремедиос-де-Эскалада, муниципалитет Ланус", — говорится в сообщении.По информации СМИ, Сипатов стал натурализованным аргентинцем и проживал в аргентинской столице со своей беременной женой. Строительство дома, на пороге которого его убили, он закончил несколько недель назад.При этом подчеркивается, что полиции удалось установить личность главного подозреваемого в убийстве — это Кристиан Альберто Эсекьель Мендес, который немедленно после нападения пытался продать за бесценок белый мотоцикл налетчиков, попавший на камеры наблюдения. Проведенные обыски не помогли обнаружить вероятного злоумышленника, операция по его поимке продолжается.

https://ria.ru/20240107/dtp-1920060982.html

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в мире, буэнос-айрес (город), россия, аргентина