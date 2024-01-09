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В Чехии задержали россиянина, обвиняемого в финансовых махинациях
В Чехии задержали россиянина, обвиняемого в финансовых махинациях - РИА Новости, 09.01.2024
В Чехии задержали россиянина, обвиняемого в финансовых махинациях
Чешская полиция, согласно международному ордеру на арест, задержала в пражском аэропорту гражданина РФ Евгения Герасименко, который на родине обвиняется в... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:41
2024-01-09T12:41
2024-01-09T12:41
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ПРАГА, 9 янв – РИА Новости. Чешская полиция, согласно международному ордеру на арест, задержала в пражском аэропорту гражданина РФ Евгения Герасименко, который на родине обвиняется в финансовых махинациях, сообщило новостное издание Deník N. "Можем подтвердить, что в первой половине дня 7 января в международном аэропорту Праги непосредственно по прилету самолета из Риги был задержан гражданин РФ", - сообщил изданию представитель полиции Йозеф Урбан. По сведениям издания, задержание было произведено на основании международного ордера на арест, российские органы власти теперь ожидают выдачи Герасименко на родину в связи с допущенными им финансовыми махинациями. Решение о возможности выдачи Герасименко в РФ рассмотрит горсуд Праги. В настоящее время россиянин находится под арестом. Как уточняет издание Deník N, Герасименко в последнее время находился в Латвии, а ныне был намерен транзитом через Прагу перебраться во Францию, где ранее попросил политическое убежище.
https://ria.ru/20240108/zaderzhanie-1920119419.html
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в мире, прага, россия, чехия
В мире, Прага, Россия, Чехия
В Чехии задержали россиянина, обвиняемого в финансовых махинациях
В аэропорту Праги задержали россиянина, обвиняемого в финансовых махинациях