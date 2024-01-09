В Госдуме рассказали о шансе для Украины спастись от апокалипсиса
Депутат Шеремет рассказал о шансе спасти украинский народ от апокалипсиса
© AP Photo / Alex BabenkoВоеннослужащий подразделения ВСУ поднимает украинский флаг над разрушенным зданием
© AP Photo / Alex Babenko
Военнослужащий подразделения ВСУ поднимает украинский флаг над разрушенным зданием. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинский народ получил уникальный исторический шанс спасти Украину от апокалипсического сценария, уготовленного Вашингтоном.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что победа президента Джо Байдена на предстоящих выборах во многом зависит от ситуации на Украине, поэтому глава Белого дома может прибегнуть к неожиданным средствам ради сохранения кресла.
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"Остановить дальнейшее развитие апокалипсического сценария на Украине, уготовленного ей Вашингтоном, сможет только сам ее многострадальный народ. Украинцы получили уникальный исторический шанс избавиться от западных оков. Для этого нужно сплотиться и свергнуть украинскую хунту, с потрохами купленную и находящуюся в услужении у циничного Запада", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, сегодня США фактически превратили некогда цветущую Украину в свою военную резервацию, "наполненную на все готовыми рабами", из которых сделали "примитивное одноразовое оружие для обслуживания чуждых геополитических интересов".