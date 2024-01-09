Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о шансе для Украины спастись от апокалипсиса - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 09.01.2024 (обновлено: 11:56 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/apokalipsis-1920263197.html
В Госдуме рассказали о шансе для Украины спастись от апокалипсиса
В Госдуме рассказали о шансе для Украины спастись от апокалипсиса - РИА Новости, 09.01.2024
В Госдуме рассказали о шансе для Украины спастись от апокалипсиса
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинский народ получил уникальный исторический шанс спасти Украину от апокалипсического... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:48
2024-01-09T11:56
в мире
украина
сша
михаил шеремет
рэй макговерн
джо байден
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908834455_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_57c234e4c69b91ced185abfb2a101da3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинский народ получил уникальный исторический шанс спасти Украину от апокалипсического сценария, уготовленного Вашингтоном. Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что победа президента Джо Байдена на предстоящих выборах во многом зависит от ситуации на Украине, поэтому глава Белого дома может прибегнуть к неожиданным средствам ради сохранения кресла. "Остановить дальнейшее развитие апокалипсического сценария на Украине, уготовленного ей Вашингтоном, сможет только сам ее многострадальный народ. Украинцы получили уникальный исторический шанс избавиться от западных оков. Для этого нужно сплотиться и свергнуть украинскую хунту, с потрохами купленную и находящуюся в услужении у циничного Запада", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, сегодня США фактически превратили некогда цветущую Украину в свою военную резервацию, "наполненную на все готовыми рабами", из которых сделали "примитивное одноразовое оружие для обслуживания чуждых геополитических интересов".
https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908834455_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_abfcc87b519388e9ccfeaafdaa89710a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, михаил шеремет, рэй макговерн, джо байден, госдума рф
В мире, Украина, США, Михаил Шеремет, Рэй Макговерн, Джо Байден, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о шансе для Украины спастись от апокалипсиса

Депутат Шеремет рассказал о шансе спасти украинский народ от апокалипсиса

© AP Photo / Alex BabenkoВоеннослужащий подразделения ВСУ поднимает украинский флаг над разрушенным зданием
Военнослужащий подразделения ВСУ поднимает украинский флаг над разрушенным зданием - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Военнослужащий подразделения ВСУ поднимает украинский флаг над разрушенным зданием. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинский народ получил уникальный исторический шанс спасти Украину от апокалипсического сценария, уготовленного Вашингтоном.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что победа президента Джо Байдена на предстоящих выборах во многом зависит от ситуации на Украине, поэтому глава Белого дома может прибегнуть к неожиданным средствам ради сохранения кресла.
«
"Остановить дальнейшее развитие апокалипсического сценария на Украине, уготовленного ей Вашингтоном, сможет только сам ее многострадальный народ. Украинцы получили уникальный исторический шанс избавиться от западных оков. Для этого нужно сплотиться и свергнуть украинскую хунту, с потрохами купленную и находящуюся в услужении у циничного Запада", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, сегодня США фактически превратили некогда цветущую Украину в свою военную резервацию, "наполненную на все готовыми рабами", из которых сделали "примитивное одноразовое оружие для обслуживания чуждых геополитических интересов".
Украинский военнослужащий бригады территориальной обороны на позиции у реки Днепр - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Мертвым деньги не нужны: Европа хочет запихнуть украинский фарш назад
6 января, 08:00
 
В миреУкраинаСШАМихаил ШереметРэй МакговернДжо БайденГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала