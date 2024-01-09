https://ria.ru/20240109/apokalipsis-1920263197.html

В Госдуме рассказали о шансе для Украины спастись от апокалипсиса

В Госдуме рассказали о шансе для Украины спастись от апокалипсиса - РИА Новости, 09.01.2024

В Госдуме рассказали о шансе для Украины спастись от апокалипсиса

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинский народ получил уникальный исторический шанс спасти Украину от апокалипсического... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T11:48

2024-01-09T11:48

2024-01-09T11:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинский народ получил уникальный исторический шанс спасти Украину от апокалипсического сценария, уготовленного Вашингтоном. Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что победа президента Джо Байдена на предстоящих выборах во многом зависит от ситуации на Украине, поэтому глава Белого дома может прибегнуть к неожиданным средствам ради сохранения кресла. "Остановить дальнейшее развитие апокалипсического сценария на Украине, уготовленного ей Вашингтоном, сможет только сам ее многострадальный народ. Украинцы получили уникальный исторический шанс избавиться от западных оков. Для этого нужно сплотиться и свергнуть украинскую хунту, с потрохами купленную и находящуюся в услужении у циничного Запада", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, сегодня США фактически превратили некогда цветущую Украину в свою военную резервацию, "наполненную на все готовыми рабами", из которых сделали "примитивное одноразовое оружие для обслуживания чуждых геополитических интересов".

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

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в мире, украина, сша, михаил шеремет, рэй макговерн, джо байден, госдума рф