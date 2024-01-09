https://ria.ru/20240109/aes-1920369580.html

ФМБА заверило, что радиационный фон на Курской АЭС остается в норме

ФМБА заверило, что радиационный фон на Курской АЭС остается в норме - РИА Новости, 09.01.2024

ФМБА заверило, что радиационный фон на Курской АЭС остается в норме

Радиационный фон на Курской АЭС в Курчатове Курской области в норме, беспилотник был сбит за пределами города, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T18:01

2024-01-09T18:01

2024-01-09T18:16

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

курчатов

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Радиационный фон на Курской АЭС в Курчатове Курской области в норме, беспилотник был сбит за пределами города, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.Ранее сообщалось, что беспилотник самолетного типа сбит над Курчатовским районом Курской области (там расположена АЭС)."Радиационный фон в норме, без превышений", - говорится в сообщении. Беспилотник упал не на территории города, уточнили в пресс-службе.Курская АЭС, расположенная вблизи города Курчатов, является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Основной потребитель – энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

курская область

курчатов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, курская область, курчатов, ситуация в днр и лнр