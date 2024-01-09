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ФМБА заверило, что радиационный фон на Курской АЭС остается в норме
ФМБА заверило, что радиационный фон на Курской АЭС остается в норме - РИА Новости, 09.01.2024
ФМБА заверило, что радиационный фон на Курской АЭС остается в норме
Радиационный фон на Курской АЭС в Курчатове Курской области в норме, беспилотник был сбит за пределами города, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T18:01
2024-01-09T18:01
2024-01-09T18:16
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Радиационный фон на Курской АЭС в Курчатове Курской области в норме, беспилотник был сбит за пределами города, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.Ранее сообщалось, что беспилотник самолетного типа сбит над Курчатовским районом Курской области (там расположена АЭС)."Радиационный фон в норме, без превышений", - говорится в сообщении. Беспилотник упал не на территории города, уточнили в пресс-службе.Курская АЭС, расположенная вблизи города Курчатов, является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Основной потребитель – энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, курчатов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Курчатов, Ситуация в ДНР и ЛНР
ФМБА заверило, что радиационный фон на Курской АЭС остается в норме
ФМБА: беспилотник упал за пределами Курчатова, радиационный фон на АЭС в норме