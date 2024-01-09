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ФМБА заверило, что радиационный фон на Курской АЭС остается в норме - РИА Новости, 09.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:01 09.01.2024 (обновлено: 18:16 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/aes-1920369580.html
ФМБА заверило, что радиационный фон на Курской АЭС остается в норме
ФМБА заверило, что радиационный фон на Курской АЭС остается в норме - РИА Новости, 09.01.2024
ФМБА заверило, что радиационный фон на Курской АЭС остается в норме
Радиационный фон на Курской АЭС в Курчатове Курской области в норме, беспилотник был сбит за пределами города, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T18:01
2024-01-09T18:16
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
курчатов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Радиационный фон на Курской АЭС в Курчатове Курской области в норме, беспилотник был сбит за пределами города, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.Ранее сообщалось, что беспилотник самолетного типа сбит над Курчатовским районом Курской области (там расположена АЭС)."Радиационный фон в норме, без превышений", - говорится в сообщении. Беспилотник упал не на территории города, уточнили в пресс-службе.Курская АЭС, расположенная вблизи города Курчатов, является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Основной потребитель – энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
курская область
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происшествия, курская область, курчатов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Курчатов, Ситуация в ДНР и ЛНР
ФМБА заверило, что радиационный фон на Курской АЭС остается в норме

ФМБА: беспилотник упал за пределами Курчатова, радиационный фон на АЭС в норме

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкБлочный щит управления Курской атомной электрической станции, которая расположена в Курчатове
Блочный щит управления Курской атомной электрической станции, которая расположена в Курчатове - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Радиационный фон на Курской АЭС в Курчатове Курской области в норме, беспилотник был сбит за пределами города, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.
Ранее сообщалось, что беспилотник самолетного типа сбит над Курчатовским районом Курской области (там расположена АЭС).
"Радиационный фон в норме, без превышений", - говорится в сообщении. Беспилотник упал не на территории города, уточнили в пресс-службе.
Курская АЭС, расположенная вблизи города Курчатов, является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Основной потребитель – энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьКурчатовСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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