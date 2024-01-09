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Президент Палестины может посетить Россию в феврале
Президент Палестины может посетить Россию в феврале - РИА Новости, 09.01.2024
Президент Палестины может посетить Россию в феврале
Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию может состояться в феврале, заявил РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:07
2024-01-09T11:07
2024-01-09T11:07
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ТУНИС, 9 янв - РИА Новости. Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию может состояться в феврале, заявил РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш. "Конкретный день пока не назначен, но скорее всего состоится в феврале. Была достигнута договоренность по поводу месяца (визита), но не был определен день", - сказал Махмуд аль-Хаббаш. По словам советник палестинского лидера, в ходе визита Аббаса в Россию будут обсуждаться как двусторонние отношения между Москвой и Рамаллой, так и "политическое положение (на Ближнем Востоке), с учетом ключевой роли России по поддержке прав палестинского народа". Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявлял журналистам, что визит Махмуда Аббаса в Россию планировался на 15 ноября, однако был отложен по просьбе палестинской стороны.
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в мире, россия, палестина, махмуд аббас
В мире, Россия, Палестина, Махмуд Аббас
Президент Палестины может посетить Россию в феврале
Советник президента Палестины: визит Аббаса в Россию может состояться в феврале