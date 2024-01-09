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Житель Ульяновской области стал женихом в 91 год - РИА Новости, 09.01.2024
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11:58 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/91god-1920268799.html
Житель Ульяновской области стал женихом в 91 год
Житель Ульяновской области стал женихом в 91 год - РИА Новости, 09.01.2024
Житель Ульяновской области стал женихом в 91 год
Самым возрастным женихом в Ульяновской области по итогам 2023 года стал житель Димитровграда, которому 91 год, он взял в жены 65-летнюю женщину, сообщила... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:58
2024-01-09T11:58
общество
ульяновская область
димитровград
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САМАРА, 9 янв - РИА Новости. Самым возрастным женихом в Ульяновской области по итогам 2023 года стал житель Димитровграда, которому 91 год, он взял в жены 65-летнюю женщину, сообщила руководитель агентства ЗАГС Ульяновской области Жанна Назарова на заседании штаба по комплексному развитию региона, которое транслировалось онлайн. "Самая возрастная невеста прошлого года живет в Засвияжье, она вышла замуж в 83 года за своего ровесника. Самый солидный жених у нас проживает в Димитровграде. Он в 91 год женился на женщине значительно моложе себя, взял в жены женщину 65 лет", - сказала Назарова. Всего в прошлом году в Ульяновской области зарегистрировано 6679 браков, что на 11,8% (894) меньше показателя 2022 года. Рост числа заключенных браков зафиксировали в трех районах: Цильнинском, Майнском и Новомалыклинский, в остальных муниципалитетах наблюдается снижение. Назарова сообщила, что по итогам прошлого года в регионе зарегистрирован 4731 развод, что на 7,5% (384) меньше, чем в 2022 году. "По сути, мы вышли на уровень 2018 года, это довольно неплохо. Разводы снижаются на протяжении 10 лет довольно устойчиво", - сказала руководитель агентства ЗАГС региона.
https://ria.ru/20231124/brak-1911519920.html
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общество, ульяновская область, димитровград
Общество, Ульяновская область, Димитровград
Житель Ульяновской области стал женихом в 91 год

Житель Ульяновской области стал женихом в 91 год, взяв в жены 65-летнюю женщину

© Depositphotos.com / AZZВход в здание ЗАГСА
Вход в здание ЗАГСА - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Depositphotos.com / AZZ
Вход в здание ЗАГСА. Архивное фото
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САМАРА, 9 янв - РИА Новости. Самым возрастным женихом в Ульяновской области по итогам 2023 года стал житель Димитровграда, которому 91 год, он взял в жены 65-летнюю женщину, сообщила руководитель агентства ЗАГС Ульяновской области Жанна Назарова на заседании штаба по комплексному развитию региона, которое транслировалось онлайн.
«
"Самая возрастная невеста прошлого года живет в Засвияжье, она вышла замуж в 83 года за своего ровесника. Самый солидный жених у нас проживает в Димитровграде. Он в 91 год женился на женщине значительно моложе себя, взял в жены женщину 65 лет", - сказала Назарова.
Всего в прошлом году в Ульяновской области зарегистрировано 6679 браков, что на 11,8% (894) меньше показателя 2022 года. Рост числа заключенных браков зафиксировали в трех районах: Цильнинском, Майнском и Новомалыклинский, в остальных муниципалитетах наблюдается снижение.
Назарова сообщила, что по итогам прошлого года в регионе зарегистрирован 4731 развод, что на 7,5% (384) меньше, чем в 2022 году. "По сути, мы вышли на уровень 2018 года, это довольно неплохо. Разводы снижаются на протяжении 10 лет довольно устойчиво", - сказала руководитель агентства ЗАГС региона.
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ОбществоУльяновская областьДимитровград
 
 
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