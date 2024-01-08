https://ria.ru/20240108/zelenskiy-1920101282.html

"Месяц". Зеленского предупредили о страшном событии в феврале

"Месяц". Зеленского предупредили о страшном событии в феврале - РИА Новости, 08.01.2024

"Месяц". Зеленского предупредили о страшном событии в феврале

Украина израсходует последние остатки боеприпасов в течение месяца, такой прогноз дал французский полковник в отставке, специалист по геополитике Пер де Йонг в... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T01:31

2024-01-08T01:31

2024-01-08T05:24

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Украина израсходует последние остатки боеприпасов в течение месяца, такой прогноз дал французский полковник в отставке, специалист по геополитике Пер де Йонг в эфире телеканала TV5 Monde."Я считаю, что у них осталось боеприпасов примерно на месяц, что для украинцев слишком мало, потому что месяц дает время до середины февраля, а в середине февраля будет разгар зимы", — предупредил эксперт.По словам полковника, на данном этапе обе армии стремятся к стабилизации фронта и стратегическим ударам, однако для этого нужны соответствующие возможности."Происходит моральное и военное истощение Украины — Киев еще сильнее зависит от американской помощи", — говорится в сюжете телеканала.Ранее французский генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI заявил, что военная промышленность России находится на подъеме, а Украина уже не может восполнить свои технические и человеческие ресурсы, особенно, в свете снижения западной поддержки в наиболее, по его словам, важный момент.

https://ria.ru/20240107/ukraina-1920067535.html

https://ria.ru/20240107/pvo-1920063505.html

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