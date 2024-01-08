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"Месяц". Зеленского предупредили о страшном событии в феврале - РИА Новости, 08.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:31 08.01.2024 (обновлено: 05:24 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/zelenskiy-1920101282.html
"Месяц". Зеленского предупредили о страшном событии в феврале
"Месяц". Зеленского предупредили о страшном событии в феврале - РИА Новости, 08.01.2024
"Месяц". Зеленского предупредили о страшном событии в феврале
Украина израсходует последние остатки боеприпасов в течение месяца, такой прогноз дал французский полковник в отставке, специалист по геополитике Пер де Йонг в... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T01:31
2024-01-08T05:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
франция
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Украина израсходует последние остатки боеприпасов в течение месяца, такой прогноз дал французский полковник в отставке, специалист по геополитике Пер де Йонг в эфире телеканала TV5 Monde."Я считаю, что у них осталось боеприпасов примерно на месяц, что для украинцев слишком мало, потому что месяц дает время до середины февраля, а в середине февраля будет разгар зимы", — предупредил эксперт.По словам полковника, на данном этапе обе армии стремятся к стабилизации фронта и стратегическим ударам, однако для этого нужны соответствующие возможности."Происходит моральное и военное истощение Украины — Киев еще сильнее зависит от американской помощи", — говорится в сюжете телеканала.Ранее французский генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI заявил, что военная промышленность России находится на подъеме, а Украина уже не может восполнить свои технические и человеческие ресурсы, особенно, в свете снижения западной поддержки в наиболее, по его словам, важный момент.
https://ria.ru/20240107/ukraina-1920067535.html
https://ria.ru/20240107/pvo-1920063505.html
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в мире, украина, киев, россия, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Франция
"Месяц". Зеленского предупредили о страшном событии в феврале

Французский полковник де Йонг: в феврале у Украины закончатся боеприпасы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Украина израсходует последние остатки боеприпасов в течение месяца, такой прогноз дал французский полковник в отставке, специалист по геополитике Пер де Йонг в эфире телеканала TV5 Monde.
"Я считаю, что у них осталось боеприпасов примерно на месяц, что для украинцев слишком мало, потому что месяц дает время до середины февраля, а в середине февраля будет разгар зимы", — предупредил эксперт.
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По словам полковника, на данном этапе обе армии стремятся к стабилизации фронта и стратегическим ударам, однако для этого нужны соответствующие возможности.
«
"Происходит моральное и военное истощение Украины — Киев еще сильнее зависит от американской помощи", — говорится в сюжете телеканала.
Ранее французский генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI заявил, что военная промышленность России находится на подъеме, а Украина уже не может восполнить свои технические и человеческие ресурсы, особенно, в свете снижения западной поддержки в наиболее, по его словам, важный момент.
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