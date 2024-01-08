https://ria.ru/20240108/zaderzhanie-1920115721.html

В России задержали фигуранта по делу о недобросовестной застройке в Астане

В России задержали фигуранта по делу о недобросовестной застройке в Астане - РИА Новости, 08.01.2024

В России задержали фигуранта по делу о недобросовестной застройке в Астане

В Москве задержан один из основных фигурантов по делу о недобросовестной застройке в столице Казахстана, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Астаны. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T07:48

2024-01-08T07:48

2024-01-08T07:50

москва

астана

казахстан

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АЛМА-АТА, 8 янв - РИА Новости. В Москве задержан один из основных фигурантов по делу о недобросовестной застройке в столице Казахстана, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Астаны. Указывается, что прокуратура Астаны расследует семь уголовных дел в отношении недобросовестных застройщиков, речь идет о десяти многоквартирных жилых комплексах. "К семи лицам, в том числе трем руководителям стройкомпаний, применена мера пресечения в виде содержания под стражей. При содействии правоохранительных органов Российской Федерации один из основных фигурантов по делу задержан на территории города Москва. Он подозревается в совершении преступления с суммой ущерба свыше 5 миллиардов тенге (11 миллионов долларов по текущему курсу Национального банка Казахстана – ред.)", - говорится в сообщении прокуратуры столицы Казахстана. Отмечается, что Генеральная прокуратура РФ удовлетворила запрос о выдаче подозреваемого.

https://ria.ru/20240106/zaderzhanie-1919971950.html

москва

астана

казахстан

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