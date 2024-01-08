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Магазины в Бранденбурге могут не получить товары из-за забастовки фермеров - РИА Новости, 08.01.2024
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20:04 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/zabastovka-1920190397.html
Магазины в Бранденбурге могут не получить товары из-за забастовки фермеров
Магазины в Бранденбурге могут не получить товары из-за забастовки фермеров - РИА Новости, 08.01.2024
Магазины в Бранденбурге могут не получить товары из-за забастовки фермеров
Около 200 супермаркетов в немецкой федеральной земле Бранденбург могут не получить вовремя товары из-за забастовки фермеров, сообщает газета Bild со ссылкой на... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T20:04
2024-01-08T20:04
в мире
германия
йоахим руквид
нижняя саксония
бранденбург
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Около 200 супермаркетов в немецкой федеральной земле Бранденбург могут не получить вовремя товары из-за забастовки фермеров, сообщает газета Bild со ссылкой на местную торговую ассоциацию. "Торговая ассоциация Берлина-Бранденбурга недовольна. Фермеры парализовали работу важного логистического комплекса в Гросберене (Бранденбург). Согласно торговой ассоциации, это означает, что 200 супермаркетов не смогут получить товары во вторник", — пишет издание. Немецкие фермеры с понедельника начали забастовку по всей Германии и в знак протеста против мер правительства по экономии бюджета заблокировали своими тракторами ряд автобанов. Протесты проходят практически во всех федеральных землях. Из-за забастовок один из заводов производителя легковых автомобилей Volkswagen в Нижней Саксонии приостановил работу, так как сотрудники не смогли добраться до завода из-за перекрытых дорог. В декабре пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт на фоне бюджетного кризиса анонсировал планы кабмина по отмене субсидий на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро. Также правительство планировало отменить льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве, что должно было сэкономить бюджету еще 480 миллионов евро. После оглашения этих планов по всей Германии состоялись многочисленные акции протеста фермеров. В прошлый четверг Хебештрайт заявил, что правительство Германии вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо для фермеров будет лишь постепенно сокращать эти расходы, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства и вовсе не будут отменены. Несмотря на это, глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид анонсировал недельную забастовку с 8 января.
https://ria.ru/20240108/protest-1920159164.html
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в мире, германия, йоахим руквид, нижняя саксония, бранденбург
В мире, Германия, Йоахим Руквид, Нижняя Саксония, Бранденбург
Магазины в Бранденбурге могут не получить товары из-за забастовки фермеров

В Бранденбурге 200 магазинов могут не получить товары из-за забастовки фермеров

© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLУчастники акции протеста в центре Берлина, Германия. 8 января 2024
Участники акции протеста в центре Берлина, Германия. 8 января 2024 - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
Участники акции протеста в центре Берлина, Германия. 8 января 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Около 200 супермаркетов в немецкой федеральной земле Бранденбург могут не получить вовремя товары из-за забастовки фермеров, сообщает газета Bild со ссылкой на местную торговую ассоциацию.
"Торговая ассоциация Берлина-Бранденбурга недовольна. Фермеры парализовали работу важного логистического комплекса в Гросберене (Бранденбург). Согласно торговой ассоциации, это означает, что 200 супермаркетов не смогут получить товары во вторник", — пишет издание.
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Немецкие фермеры с понедельника начали забастовку по всей Германии и в знак протеста против мер правительства по экономии бюджета заблокировали своими тракторами ряд автобанов. Протесты проходят практически во всех федеральных землях. Из-за забастовок один из заводов производителя легковых автомобилей Volkswagen в Нижней Саксонии приостановил работу, так как сотрудники не смогли добраться до завода из-за перекрытых дорог.
В декабре пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт на фоне бюджетного кризиса анонсировал планы кабмина по отмене субсидий на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро. Также правительство планировало отменить льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве, что должно было сэкономить бюджету еще 480 миллионов евро.
После оглашения этих планов по всей Германии состоялись многочисленные акции протеста фермеров.
В прошлый четверг Хебештрайт заявил, что правительство Германии вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо для фермеров будет лишь постепенно сокращать эти расходы, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства и вовсе не будут отменены. Несмотря на это, глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид анонсировал недельную забастовку с 8 января.
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