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Эксперт: должность главы Евросовета достанется Орбану "в качестве взятки" - РИА Новости, 08.01.2024
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14:43 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/vzyatka-1920154540.html
Эксперт: должность главы Евросовета достанется Орбану "в качестве взятки"
Эксперт: должность главы Евросовета достанется Орбану "в качестве взятки" - РИА Новости, 08.01.2024
Эксперт: должность главы Евросовета достанется Орбану "в качестве взятки"
Должность главы Евросовета может достаться премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в качестве взятки, таким образом Будапешт сможет получить привилегии,... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T14:43
2024-01-08T14:43
в мире
россия
венгрия
будапешт
виктор орбан
богдан безпалько
кайя каллас
евросовет
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Должность главы Евросовета может достаться премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в качестве взятки, таким образом Будапешт сможет получить привилегии, предположил в разговоре с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Ранее глава Евросовета, мандат которого завершается 30 ноября 2024 года, заявил, что примет участие в предстоящих 6-9 июня 2024 года выборах в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, чтобы занять кресло евродепутата. В случае досрочного прекращения полномочий главы Евросовета и при временном отсутствии преемника пост временно передается премьер-министру страны, которая на тот момент будет председательствовать в Совете ЕС, а это будет премьер Венгрии Виктор Орбан. "Орбану, возможно, это кресло дадут в виде взятки. В рамках деятельности на этом посту он сможет воздействовать на получение Будапештом компенсаций, привилегий, о которых он всегда говорил", - сказал Безпалько. По мнению эксперта, пока рано говорить о том, кто займет должность Мишеля, но если это будет Орбан, то сразу и радикально политика Евросовета по отношению к России и Украине не изменится. Он указал, что пост маловероятно, но допустимо может занять премьер Эстонии Кая Каллас или представитель Германии. Безпалько отметил, что причинами досрочного ухода Мишеля могут быть личные или лично-политические причины, неудовлетворенность глобального Запада работой Евросовета в отношении Украины, борьба между определенными лицами за пост. Эксперт указал, что уход Мишеля вряд ли что-то изменит в отношениях между Евросоветом и Россией.
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в мире, россия, венгрия, будапешт, виктор орбан, богдан безпалько, кайя каллас, евросовет, европарламент, евросоюз
В мире, Россия, Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан, Богдан Безпалько, Кайя Каллас, Евросовет, Европарламент, Евросоюз
Эксперт: должность главы Евросовета достанется Орбану "в качестве взятки"

Безпалько: должность главы Евросовета может достаться Орбану в качестве взятки

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Должность главы Евросовета может достаться премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в качестве взятки, таким образом Будапешт сможет получить привилегии, предположил в разговоре с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Ранее глава Евросовета, мандат которого завершается 30 ноября 2024 года, заявил, что примет участие в предстоящих 6-9 июня 2024 года выборах в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, чтобы занять кресло евродепутата. В случае досрочного прекращения полномочий главы Евросовета и при временном отсутствии преемника пост временно передается премьер-министру страны, которая на тот момент будет председательствовать в Совете ЕС, а это будет премьер Венгрии Виктор Орбан.
«
"Орбану, возможно, это кресло дадут в виде взятки. В рамках деятельности на этом посту он сможет воздействовать на получение Будапештом компенсаций, привилегий, о которых он всегда говорил", - сказал Безпалько.
По мнению эксперта, пока рано говорить о том, кто займет должность Мишеля, но если это будет Орбан, то сразу и радикально политика Евросовета по отношению к России и Украине не изменится. Он указал, что пост маловероятно, но допустимо может занять премьер Эстонии Кая Каллас или представитель Германии.
Безпалько отметил, что причинами досрочного ухода Мишеля могут быть личные или лично-политические причины, неудовлетворенность глобального Запада работой Евросовета в отношении Украины, борьба между определенными лицами за пост.
Эксперт указал, что уход Мишеля вряд ли что-то изменит в отношениях между Евросоветом и Россией.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
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В миреРоссияВенгрияБудапештВиктор ОрбанБогдан БезпалькоКайя КалласЕвросоветЕвропарламентЕвросоюз
 
 
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