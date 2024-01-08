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В Харькове и Харьковской области прогремели взрывы
В Харькове и Харьковской области прогремели взрывы - РИА Новости, 08.01.2024
В Харькове и Харьковской области прогремели взрывы
Взрывы раздаются в Харькове и Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T08:22
2024-01-08T08:22
2024-01-08T08:22
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Взрывы раздаются в Харькове и Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Синегубов заявил о взрывах в Харькове и области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240107/ukraina-1920067535.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Украина
В Харькове и Харьковской области прогремели взрывы
Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил о взрывах в Харькове и области