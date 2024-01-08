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Не восполнят. В США сделали шокирующее заявление о ВСУ
Не восполнят. В США сделали шокирующее заявление о ВСУ - РИА Новости, 08.01.2024
Не восполнят. В США сделали шокирующее заявление о ВСУ
Ставка западных союзников на передачу Киеву все нового и нового оружия не сыграет, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T15:03
2024-01-08T15:03
2024-01-08T15:03
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Ставка западных союзников на передачу Киеву все нового и нового оружия не сыграет, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала New Atlas."Не имеет значения, чем закончится украинский конфликт, ВСУ в любом случае будут истощены и Запад не сможет восполнить их потери", — сказал он.Берлетик добавил, что проводимые российской армией операции становятся все более эффективными, и в ближайшем будущем мир станет свидетелем потери боеспособности ВСУ, предупредил морпех."Неужели кто-то всерьез считает, что Запад может хотя бы сравниться с Россией по количеству ракет и дронов, не говоря уже о том, чтобы превзойти ее?" — задался вопросом эксперт.Специалист объяснил, что, во-первых, Запад не может наладить производство запрашиваемого Киевом оружия в достаточных количествах. Во-вторых, эти ракеты окажутся малоэффективны, так как благодаря своей огромной территории Россия сможет эффективно рассредоточитьна ней стратегические объекты и армию.Президент России Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев отправляет своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец.
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россия, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
Россия, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
Не восполнят. В США сделали шокирующее заявление о ВСУ
Морпех Берлетик: ВСУ уже не восстановятся от понесенных потерь
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости.
Ставка западных союзников на передачу Киеву все нового и нового оружия не сыграет, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала New Atlas
.
"Не имеет значения, чем закончится украинский конфликт, ВСУ в любом случае будут истощены и Запад не сможет восполнить их потери", — сказал он.
Берлетик добавил, что проводимые российской армией операции становятся все более эффективными, и в ближайшем будущем мир станет свидетелем потери боеспособности ВСУ, предупредил морпех.
"Неужели кто-то всерьез считает, что Запад может хотя бы сравниться с Россией по количеству ракет и дронов, не говоря уже о том, чтобы превзойти ее?" — задался вопросом эксперт.
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Специалист объяснил, что, во-первых, Запад не может наладить производство запрашиваемого Киевом оружия в достаточных количествах. Во-вторых, эти ракеты окажутся малоэффективны, так как благодаря своей огромной территории Россия сможет эффективно рассредоточитьна ней стратегические объекты и армию.
Президент России Владимир Путин
, говоря о специальной военной операции, в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев
отправляет своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец.
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