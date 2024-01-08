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Источник: ВСУ нанесли 87 ударов по Херсонской области в Рождество
Источник: ВСУ нанесли 87 ударов по Херсонской области в Рождество - РИА Новости, 08.01.2024
Источник: ВСУ нанесли 87 ударов по Херсонской области в Рождество
Украинские войска за 7 января нанесли по населенным пунктам Херсонской области 87 ударов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T10:19
2024-01-08T10:19
2024-01-08T10:19
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ГЕНИЧЕСК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска за 7 января нанесли по населенным пунктам Херсонской области 87 ударов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Вооруженные силы киевского режима во время праздника Рождества 87 раз обстреляли жилые районы и населенные пункты левого берега Херсонской области. В светлое время суток было зафиксировано 54 "прилета", и 33 артиллерийских удара произошло ночью", - сообщил он. Согласно приведенным данным, удары были нанесены по населенным пунктам Алешки, Старая Збурьевка, Корсунка, Кардашинка, Саги, Казачьи Лагеря, Песчановка, Голая Пристань, Новая Маячка, Днепряны. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
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происшествия, вооруженные силы украины, украина, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Херсонская область
Источник: ВСУ нанесли 87 ударов по Херсонской области в Рождество
ВСУ за 7 января нанесли по населенным пунктам Херсонской области 87 ударов