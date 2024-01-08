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"Объявление войны". В США пришли в ужас из-за заявления Байдена о России
"Объявление войны". В США пришли в ужас из-за заявления Байдена о России - РИА Новости, 08.01.2024
"Объявление войны". В США пришли в ужас из-за заявления Байдена о России
Заявление президента США Джо Байдена об Украине звучит, словно он объявляет войну России, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T20:02
2024-01-08T20:02
2024-01-08T20:02
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена об Украине звучит, словно он объявляет войну России, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х."Если вы посмотрите на заявление Белого дома по Украине, которое прозвучало несколько дней назад, то оно выглядит как объявление войны России", — выразил мнение он.Полковник считает, что американский народ не хочет быть втянутым в еще одну войну. При этом он также добавил, что США не готовы к прямому военному столкновению с Россией.В конце декабря Байден выступил с резким заявлением, в котором перечислил "угрозы"для Североатлантического альянса в связи с конфликтом вокруг Украины. По его словам, Россия якобы "угрожает некоторым союзникам по НАТО", что в свою очередь повышает риски вовлечения США в конфликт.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240108/rossiya-1920166412.html
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"Объявление войны". В США пришли в ужас из-за заявления Байдена о России
Макгрегор: заявление Белого дома об Украине выглядит как объявление войны России