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"Объявление войны". В США пришли в ужас из-за заявления Байдена о России - РИА Новости, 08.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:02 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/voyna-1920189794.html
"Объявление войны". В США пришли в ужас из-за заявления Байдена о России
"Объявление войны". В США пришли в ужас из-за заявления Байдена о России - РИА Новости, 08.01.2024
"Объявление войны". В США пришли в ужас из-за заявления Байдена о России
Заявление президента США Джо Байдена об Украине звучит, словно он объявляет войну России, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T20:02
2024-01-08T20:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
джо байден
владимир путин
нато
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена об Украине звучит, словно он объявляет войну России, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х."Если вы посмотрите на заявление Белого дома по Украине, которое прозвучало несколько дней назад, то оно выглядит как объявление войны России", — выразил мнение он.Полковник считает, что американский народ не хочет быть втянутым в еще одну войну. При этом он также добавил, что США не готовы к прямому военному столкновению с Россией.В конце декабря Байден выступил с резким заявлением, в котором перечислил "угрозы"для Североатлантического альянса в связи с конфликтом вокруг Украины. По его словам, Россия якобы "угрожает некоторым союзникам по НАТО", что в свою очередь повышает риски вовлечения США в конфликт.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240108/rossiya-1920166412.html
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920151427.html
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в мире, россия, сша, украина, джо байден, владимир путин, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО, Министерство обороны США
"Объявление войны". В США пришли в ужас из-за заявления Байдена о России

Макгрегор: заявление Белого дома об Украине выглядит как объявление войны России

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена об Украине звучит, словно он объявляет войну России, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х.
"Если вы посмотрите на заявление Белого дома по Украине, которое прозвучало несколько дней назад, то оно выглядит как объявление войны России", — выразил мнение он.
Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
"Катастрофическая ошибка". В США сделали неожиданное признание о ВС России
Вчера, 16:31
Полковник считает, что американский народ не хочет быть втянутым в еще одну войну. При этом он также добавил, что США не готовы к прямому военному столкновению с Россией.
В конце декабря Байден выступил с резким заявлением, в котором перечислил "угрозы"для Североатлантического альянса в связи с конфликтом вокруг Украины. По его словам, Россия якобы "угрожает некоторым союзникам по НАТО", что в свою очередь повышает риски вовлечения США в конфликт.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаДжо БайденВладимир ПутинНАТОМинистерство обороны США
 
 
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