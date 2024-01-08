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На Украине будут судить сотрудников военкомата, избивших военнообязанных - РИА Новости, 08.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 08.01.2024 (обновлено: 18:18 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/voenkom-1920167819.html
На Украине будут судить сотрудников военкомата, избивших военнообязанных
На Украине будут судить сотрудников военкомата, избивших военнообязанных - РИА Новости, 08.01.2024
На Украине будут судить сотрудников военкомата, избивших военнообязанных
Обвинительный акт направлен в суд в отношении двух сотрудников военкомата в Тернопольской области по делу о избиении военнообязанных, сообщает в понедельник... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T16:42
2024-01-08T18:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
тернопольская область
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Обвинительный акт направлен в суд в отношении двух сотрудников военкомата в Тернопольской области по делу о избиении военнообязанных, сообщает в понедельник офис генерального прокурора Украины."Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона направила в суд обвинительный акт в отношении двух военнослужащих объединенного городского ТЦК (территориального центра комплектации, военкомата – ред.), избивших военнообязанных", - говорится в сообщении. Инцидент произошел в октябре 2023 года. По данным ведомства, солдату роты охраны инкриминируют статью "умышленное средней тяжести телесное повреждение, пытки, незаконное лишение свободы человека", а командиру этого подразделения – "пытки и незаконное лишение свободы человека".Как сообщает украинское агентство УНИАН, одного из военнообязанных избили, узнав, что мужчина является уроженцем Мурманска, хотя и является гражданином Украины.Владимир Зеленский 17 августа ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о проверке военкоматов, а также об увольнении всех областных военкомов. Позднее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный раскритиковал действия Зеленского, по мнению главкома, теперь мобилизацию на Украине нужно не усиливать, а вернуть в прежние рамки.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html
https://ria.ru/20240108/odessa-1920140502.html
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в мире, украина, тернопольская область, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Тернопольская область, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
На Украине будут судить сотрудников военкомата, избивших военнообязанных

На Украины будут судить двух сотрудников военкомата, избивших военнообязанных

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Обвинительный акт направлен в суд в отношении двух сотрудников военкомата в Тернопольской области по делу о избиении военнообязанных, сообщает в понедельник офис генерального прокурора Украины.
«
"Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона направила в суд обвинительный акт в отношении двух военнослужащих объединенного городского ТЦК (территориального центра комплектации, военкомата – ред.), избивших военнообязанных", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел в октябре 2023 года. По данным ведомства, солдату роты охраны инкриминируют статью "умышленное средней тяжести телесное повреждение, пытки, незаконное лишение свободы человека", а командиру этого подразделения – "пытки и незаконное лишение свободы человека".
Как сообщает украинское агентство УНИАН, одного из военнообязанных избили, узнав, что мужчина является уроженцем Мурманска, хотя и является гражданином Украины.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
"Чемодан — вокзал — Авдеевка": пополнение для ВСУ ищут в Европе
24 декабря 2023, 08:00
Владимир Зеленский 17 августа ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о проверке военкоматов, а также об увольнении всех областных военкомов. Позднее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный раскритиковал действия Зеленского, по мнению главкома, теперь мобилизацию на Украине нужно не усиливать, а вернуть в прежние рамки.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Одесса - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
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Вчера, 12:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТернопольская областьВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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