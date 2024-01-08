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Умер создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт - РИА Новости, 08.01.2024
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09:27 08.01.2024
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Умер создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт
Умер создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт - РИА Новости, 08.01.2024
Умер создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт
Швейцарский ученый Никлаус Вирт, создатель и ведущий проектировщик языков программирования Pascal, Modula-2, умер в возрасте 89 лет, сообщает на сайте... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T09:27
2024-01-08T09:27
в мире
швейцария
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Швейцарский ученый Никлаус Вирт, создатель и ведущий проектировщик языков программирования Pascal, Modula-2, умер в возрасте 89 лет, сообщает на сайте Ассоциация вычислительной техники (АСМ). "С большим сожалением мы отмечаем кончину пионера языков программирования и лауреата премии Тьюринга Никлауса Вирта, скончавшегося 1 января 2024 года. Вирт разработал ряд инновационных компьютерных языков EULER, ALGOL-W, MODULA и PASCAL, которые послужили основой для будущих компьютерных языков, систем и архитектурных исследований", - говорится в сообщении АСМ. Как отмечается, в 1950-х и начале 1960-х годов Вирт с помощью небольших академических и промышленных групп создал множество влиятельных программных систем. Ассоциация пишет, что со временем системы, созданные Виртом, стали проще и эффективнее.
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в мире, швейцария
В мире, Швейцария
Умер создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт

Создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт умер в возрасте 89 лет

© Фото : TyomitchШвейцарский ученый Никлаус Вирт
Швейцарский ученый Никлаус Вирт - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© Фото : Tyomitch
Швейцарский ученый Никлаус Вирт. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Швейцарский ученый Никлаус Вирт, создатель и ведущий проектировщик языков программирования Pascal, Modula-2, умер в возрасте 89 лет, сообщает на сайте Ассоциация вычислительной техники (АСМ).
"С большим сожалением мы отмечаем кончину пионера языков программирования и лауреата премии Тьюринга Никлауса Вирта, скончавшегося 1 января 2024 года. Вирт разработал ряд инновационных компьютерных языков EULER, ALGOL-W, MODULA и PASCAL, которые послужили основой для будущих компьютерных языков, систем и архитектурных исследований", - говорится в сообщении АСМ.
Как отмечается, в 1950-х и начале 1960-х годов Вирт с помощью небольших академических и промышленных групп создал множество влиятельных программных систем.
Ассоциация пишет, что со временем системы, созданные Виртом, стали проще и эффективнее.
 
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