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Умер создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт

Умер создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт - РИА Новости, 08.01.2024

Умер создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт

Швейцарский ученый Никлаус Вирт, создатель и ведущий проектировщик языков программирования Pascal, Modula-2, умер в возрасте 89 лет, сообщает на сайте... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T09:27

2024-01-08T09:27

2024-01-08T09:27

в мире

швейцария

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Швейцарский ученый Никлаус Вирт, создатель и ведущий проектировщик языков программирования Pascal, Modula-2, умер в возрасте 89 лет, сообщает на сайте Ассоциация вычислительной техники (АСМ). "С большим сожалением мы отмечаем кончину пионера языков программирования и лауреата премии Тьюринга Никлауса Вирта, скончавшегося 1 января 2024 года. Вирт разработал ряд инновационных компьютерных языков EULER, ALGOL-W, MODULA и PASCAL, которые послужили основой для будущих компьютерных языков, систем и архитектурных исследований", - говорится в сообщении АСМ. Как отмечается, в 1950-х и начале 1960-х годов Вирт с помощью небольших академических и промышленных групп создал множество влиятельных программных систем. Ассоциация пишет, что со временем системы, созданные Виртом, стали проще и эффективнее.

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в мире, швейцария