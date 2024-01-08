Рейтинг@Mail.ru
"Их жаль". Пушилин рассказал о перспективах Украины - РИА Новости, 08.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 08.01.2024 (обновлено: 14:13 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/ukraine-1920151108.html
"Их жаль". Пушилин рассказал о перспективах Украины
"Их жаль". Пушилин рассказал о перспективах Украины - РИА Новости, 08.01.2024
"Их жаль". Пушилин рассказал о перспективах Украины
Украина экономически несостоятельна: она не проживет и месяца без поддержки извне и как страна уже не существует, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T14:05
2024-01-08T14:13
украина
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916523341_184:527:2887:2048_1920x0_80_0_0_4b3a46c024b3b3efb528f31462caf2a1.jpg
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Украина экономически несостоятельна: она не проживет и месяца без поддержки извне и как страна уже не существует, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Оставшаяся сейчас Украина экономически несостоятельна, она не сможет выжить ни одного месяца без финансовой поддержки извне", — сказал собеседник агентства.Но, заметил Пушилин, финансовую поддержку извне не дают просто так, и уже сейчас у Украины накоплен огромный долг."Им же не просто так дают, а еще стараются на этом заработать — оружейные компании, другие лоббисты. Там очень много финансовых интересов, и это не про интересы Украины — это про интересы тех западных стран, которые якобы являются сторонниками, помощниками и сочувствующими", — сказал глава ДНР."Те долги, которые накоплены, я не знаю, сколько поколений теперь должны за них рассчитываться. Украина как страна, как государственное образование, уже всё. Посмотрите реально на финансовые показатели — этой страны уже нет по сути", — считает он.По мнению Пушилина, это не означает, что России надо расслабиться."Но по факту точка невозврата давно пройдена. Теперь сколько смогут ее поюзать, ну столько и будут юзать, увы. И здесь самое большее сожаление — это те люди, которые являются заложниками ситуации. Я говорю про гражданское население. Их жаль", — подчеркнул он.
https://ria.ru/20240108/ukraina-1915549717.html
https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html
украина
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916523341_450:418:2623:2048_1920x0_80_0_0_3fd92000200cb3370a8f640486d34775.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, в мире
Украина, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, В мире
"Их жаль". Пушилин рассказал о перспективах Украины

Пушилин: Украина не выживет без поддержки извне ни одного месяца

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Украина экономически несостоятельна: она не проживет и месяца без поддержки извне и как страна уже не существует, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Оставшаяся сейчас Украина экономически несостоятельна, она не сможет выжить ни одного месяца без финансовой поддержки извне", — сказал собеседник агентства.
Президент Украины Владимир Зеленский слушает во время пресс-конференции в Белом доме в США - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Киев в критической ситуации. Украина осталась без союзников
Вчера, 08:00
Но, заметил Пушилин, финансовую поддержку извне не дают просто так, и уже сейчас у Украины накоплен огромный долг.
"Им же не просто так дают, а еще стараются на этом заработать — оружейные компании, другие лоббисты. Там очень много финансовых интересов, и это не про интересы Украины — это про интересы тех западных стран, которые якобы являются сторонниками, помощниками и сочувствующими", — сказал глава ДНР.
"Те долги, которые накоплены, я не знаю, сколько поколений теперь должны за них рассчитываться. Украина как страна, как государственное образование, уже всё. Посмотрите реально на финансовые показатели — этой страны уже нет по сути", — считает он.
По мнению Пушилина, это не означает, что России надо расслабиться.
"Но по факту точка невозврата давно пройдена. Теперь сколько смогут ее поюзать, ну столько и будут юзать, увы. И здесь самое большее сожаление — это те люди, которые являются заложниками ситуации. Я говорю про гражданское население. Их жаль", — подчеркнул он.
Украинский военнослужащий бригады территориальной обороны на позиции у реки Днепр - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Мертвым деньги не нужны: Европа хочет запихнуть украинский фарш назад
6 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала