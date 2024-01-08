https://ria.ru/20240108/ukraine-1920151108.html
"Их жаль". Пушилин рассказал о перспективах Украины
"Их жаль". Пушилин рассказал о перспективах Украины - РИА Новости, 08.01.2024
"Их жаль". Пушилин рассказал о перспективах Украины
Украина экономически несостоятельна: она не проживет и месяца без поддержки извне и как страна уже не существует, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T14:05
2024-01-08T14:05
2024-01-08T14:13
украина
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Украина экономически несостоятельна: она не проживет и месяца без поддержки извне и как страна уже не существует, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Оставшаяся сейчас Украина экономически несостоятельна, она не сможет выжить ни одного месяца без финансовой поддержки извне", — сказал собеседник агентства.Но, заметил Пушилин, финансовую поддержку извне не дают просто так, и уже сейчас у Украины накоплен огромный долг."Им же не просто так дают, а еще стараются на этом заработать — оружейные компании, другие лоббисты. Там очень много финансовых интересов, и это не про интересы Украины — это про интересы тех западных стран, которые якобы являются сторонниками, помощниками и сочувствующими", — сказал глава ДНР."Те долги, которые накоплены, я не знаю, сколько поколений теперь должны за них рассчитываться. Украина как страна, как государственное образование, уже всё. Посмотрите реально на финансовые показатели — этой страны уже нет по сути", — считает он.По мнению Пушилина, это не означает, что России надо расслабиться."Но по факту точка невозврата давно пройдена. Теперь сколько смогут ее поюзать, ну столько и будут юзать, увы. И здесь самое большее сожаление — это те люди, которые являются заложниками ситуации. Я говорю про гражданское население. Их жаль", — подчеркнул он.
https://ria.ru/20240108/ukraina-1915549717.html
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украина, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, в мире
Украина, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, В мире
"Их жаль". Пушилин рассказал о перспективах Украины
Пушилин: Украина не выживет без поддержки извне ни одного месяца
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Украина экономически несостоятельна: она не проживет и месяца без поддержки извне и как страна уже не существует, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Оставшаяся сейчас Украина экономически несостоятельна, она не сможет выжить ни одного месяца без финансовой поддержки извне", — сказал собеседник агентства.
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Но, заметил Пушилин, финансовую поддержку извне не дают просто так, и уже сейчас у Украины накоплен огромный долг.
"Им же не просто так дают, а еще стараются на этом заработать — оружейные компании, другие лоббисты. Там очень много финансовых интересов, и это не про интересы Украины — это про интересы тех западных стран, которые якобы являются сторонниками, помощниками и сочувствующими", — сказал глава ДНР.
"Те долги, которые накоплены, я не знаю, сколько поколений теперь должны за них рассчитываться. Украина как страна, как государственное образование, уже всё. Посмотрите реально на финансовые показатели — этой страны уже нет по сути", — считает он.
По мнению Пушилина, это не означает, что России
надо расслабиться.
"Но по факту точка невозврата давно пройдена. Теперь сколько смогут ее поюзать, ну столько и будут юзать, увы. И здесь самое большее сожаление — это те люди, которые являются заложниками ситуации. Я говорю про гражданское население. Их жаль", — подчеркнул он.
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