https://ria.ru/20240108/ukraine-1920151108.html

"Их жаль". Пушилин рассказал о перспективах Украины

"Их жаль". Пушилин рассказал о перспективах Украины - РИА Новости, 08.01.2024

"Их жаль". Пушилин рассказал о перспективах Украины

Украина экономически несостоятельна: она не проживет и месяца без поддержки извне и как страна уже не существует, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T14:05

2024-01-08T14:05

2024-01-08T14:13

украина

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Украина экономически несостоятельна: она не проживет и месяца без поддержки извне и как страна уже не существует, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Оставшаяся сейчас Украина экономически несостоятельна, она не сможет выжить ни одного месяца без финансовой поддержки извне", — сказал собеседник агентства.Но, заметил Пушилин, финансовую поддержку извне не дают просто так, и уже сейчас у Украины накоплен огромный долг."Им же не просто так дают, а еще стараются на этом заработать — оружейные компании, другие лоббисты. Там очень много финансовых интересов, и это не про интересы Украины — это про интересы тех западных стран, которые якобы являются сторонниками, помощниками и сочувствующими", — сказал глава ДНР."Те долги, которые накоплены, я не знаю, сколько поколений теперь должны за них рассчитываться. Украина как страна, как государственное образование, уже всё. Посмотрите реально на финансовые показатели — этой страны уже нет по сути", — считает он.По мнению Пушилина, это не означает, что России надо расслабиться."Но по факту точка невозврата давно пройдена. Теперь сколько смогут ее поюзать, ну столько и будут юзать, увы. И здесь самое большее сожаление — это те люди, которые являются заложниками ситуации. Я говорю про гражданское население. Их жаль", — подчеркнул он.

https://ria.ru/20240108/ukraina-1915549717.html

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

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украина, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, в мире