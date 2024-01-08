https://ria.ru/20240108/ukraina-1920174439.html

На Украине рассказали о насильственной мобилизации в ночное время

На Украине рассказали о насильственной мобилизации в ночное время - РИА Новости, 08.01.2024

На Украине рассказали о насильственной мобилизации в ночное время

На Украине в селах участились ночные рейды в поисках подлежащих мобилизации, в случае, если представителям военкомата не открывают, они просто выбивают дверь,... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T17:35

2024-01-08T17:35

2024-01-08T17:36

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. На Украине в селах участились ночные рейды в поисках подлежащих мобилизации, в случае, если представителям военкомата не открывают, они просто выбивают дверь, рассказали РИА Новости очевидцы. По словам жительницы одного из сёл в Киевской области в последние дни участились приезды сотрудников военкомата в этот населенный пункт. По ее словам, 2 января забрали порядка 70 человек, при этом некоторых забрали в темное время суток, взломав двери в присутствии участкового. "Представители ТЦК (территориальных центров комплектования, военкоматов - ред.) совместно с участковыми в вечернее темное время суток подъезжают, заходят во двор, вламываются в двери, если не открывают. Стучат сильно и вламываются. Проверяют, есть ли в доме мужчины призывного возраста... В селе 3 тысячи домов. В последний раз за день забрали прямо в автобус 70 мужчин. Это было 2 января", - сказала она. По ее словам, сотрудники военкомата "с автоматами на перевес" могут предъявить свои документы. Люди, как правило, после 22.00 вечера "сидят по домам, никто не ходит из односельчан по деревне, нет освещения", в подобные ситуации не вмешиваются. Отвечая на уточняющий вопрос, были ли случаи, когда выбивали двери, а в доме находились мужчины, жительница села ответила утвердительно, прецедент произошел в семье двоих братьев, у которых парализованная мать. "Выбили двери. Там мама у них парализованная, а парни (ее сыновья) до 30 оба. ...Забрали обоих. А она осталась. Не знаю, вернулись они или нет, но одному из них точно можно остаться, как ухаживающему за матерью, за лежачей. Но на тот момент забрали двоих", - рассказала жительница. Собеседница добавила, что "воевать никто не хочет", мужчины прячутся, закрываются в домах или уходят на ночь в лес. По ее словам, те, кто вернулись с фронта, не хотят туда возвращаться обратно. По ее словам, сын односельчанки вернулся раненый и сказал, что лучше сядет в тюрьму, но воевать больше не пойдет. На уточняющий вопрос, что ему мешает оформить инвалидность, ответила, что для этого необходимо в воинской части взять справку, но если пришел в часть - "то оставайся". "Представители военкомата нахально стучали (соседям - ред.) и даже тестю вручали повестку, чтобы тот передал зятю. На что тот отвечал, что уже свое отвоевал. Они не имеют права так делать, но впаривают повестки родственникам", - добавила собеседница. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html

https://ria.ru/20240103/kharkov-1919598901.html

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