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Нацбанк Украины готов обсуждать ограничения в законопроекте о мобилизации - РИА Новости, 08.01.2024
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16:25 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920165641.html
Нацбанк Украины готов обсуждать ограничения в законопроекте о мобилизации
Нацбанк Украины готов обсуждать ограничения в законопроекте о мобилизации - РИА Новости, 08.01.2024
Нацбанк Украины готов обсуждать ограничения в законопроекте о мобилизации
Глава национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный заявил в интервью "Зеркалу недели", что регулятор готов участвовать в дискуссии касаемо банковских... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T16:25
2024-01-08T16:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
андрей пышный
вооруженные силы украины
нацбанк украины
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Глава национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный заявил в интервью "Зеркалу недели", что регулятор готов участвовать в дискуссии касаемо банковских ограничений для уклонистов, предусмотренных в новом законопроекте о мобилизации. "Мы приняли к сведению данный законопроект, думаю, при его проработке в парламенте у нас должны пройти дискуссии, обмен мнениями &lt;...&gt; Если потребность возникнет, она скорее всего возникнет, мы примем участие в дискуссии. Думаю, она выведет нас на оптимальный вариант решения", - говорится в фрагменте видео-интервью с Пышным, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Зеркало недели". Зеленский на пресс-конференции 19 декабря 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. Кроме того, документ предлагает вносить граждан в реестр должников за неявку в военкомат. Это означает запрет на выезд за границу, операции с движимым и недвижимым имуществом, ограничения в праве управлять транспортом и распоряжаться средствами и другими ценностями. Последнее может означать блокировку банковских счетов. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html
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в мире, украина, андрей пышный, вооруженные силы украины, нацбанк украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Андрей Пышный, Вооруженные силы Украины, Нацбанк Украины
Нацбанк Украины готов обсуждать ограничения в законопроекте о мобилизации

Глава НБУ Пышный: Нацбанк готов обсуждать ограничения в законе о мобилизации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Национального Банка Украины в Киеве
Здание Национального Банка Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Национального Банка Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Глава национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный заявил в интервью "Зеркалу недели", что регулятор готов участвовать в дискуссии касаемо банковских ограничений для уклонистов, предусмотренных в новом законопроекте о мобилизации.
"Мы приняли к сведению данный законопроект, думаю, при его проработке в парламенте у нас должны пройти дискуссии, обмен мнениями <...> Если потребность возникнет, она скорее всего возникнет, мы примем участие в дискуссии. Думаю, она выведет нас на оптимальный вариант решения", - говорится в фрагменте видео-интервью с Пышным, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Зеркало недели".
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Зеленский на пресс-конференции 19 декабря 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
Кроме того, документ предлагает вносить граждан в реестр должников за неявку в военкомат. Это означает запрет на выезд за границу, операции с движимым и недвижимым имуществом, ограничения в праве управлять транспортом и распоряжаться средствами и другими ценностями. Последнее может означать блокировку банковских счетов.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Мобилизация на Украине
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Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАндрей ПышныйВооруженные силы УкраиныНацбанк Украины
 
 
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