https://ria.ru/20240108/ukraina-1920165641.html

Нацбанк Украины готов обсуждать ограничения в законопроекте о мобилизации

Нацбанк Украины готов обсуждать ограничения в законопроекте о мобилизации - РИА Новости, 08.01.2024

Нацбанк Украины готов обсуждать ограничения в законопроекте о мобилизации

Глава национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный заявил в интервью "Зеркалу недели", что регулятор готов участвовать в дискуссии касаемо банковских... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T16:25

2024-01-08T16:25

2024-01-08T16:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

андрей пышный

вооруженные силы украины

нацбанк украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151119/23/1511192369_0:39:2001:1164_1920x0_80_0_0_408545e4bab6ba85cef8e966489f0741.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Глава национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный заявил в интервью "Зеркалу недели", что регулятор готов участвовать в дискуссии касаемо банковских ограничений для уклонистов, предусмотренных в новом законопроекте о мобилизации. "Мы приняли к сведению данный законопроект, думаю, при его проработке в парламенте у нас должны пройти дискуссии, обмен мнениями <...> Если потребность возникнет, она скорее всего возникнет, мы примем участие в дискуссии. Думаю, она выведет нас на оптимальный вариант решения", - говорится в фрагменте видео-интервью с Пышным, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Зеркало недели". Зеленский на пресс-конференции 19 декабря 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. Кроме того, документ предлагает вносить граждан в реестр должников за неявку в военкомат. Это означает запрет на выезд за границу, операции с движимым и недвижимым имуществом, ограничения в праве управлять транспортом и распоряжаться средствами и другими ценностями. Последнее может означать блокировку банковских счетов. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, андрей пышный, вооруженные силы украины, нацбанк украины