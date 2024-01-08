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В США раскрыли самый опасный сценарий развития конфликта на Украине - РИА Новости, 08.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 08.01.2024 (обновлено: 15:20 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920151427.html
В США раскрыли самый опасный сценарий развития конфликта на Украине
В США раскрыли самый опасный сценарий развития конфликта на Украине - РИА Новости, 08.01.2024
В США раскрыли самый опасный сценарий развития конфликта на Украине
Кошмарный сценарий для Украины становится реальностью, заявил в комментарии RND бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес. "У... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T14:13
2024-01-08T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
бен ходжес
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Кошмарный сценарий для Украины становится реальностью, заявил в комментарии RND бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес. "У Украины почти закончились боеприпасы, а Европа и США не желают увеличивать производство боеприпасов“, — сказал он. Генерал добавляет, что из-за снарядного голода, ВСУ вряд ли удастся отразить масштабные атаки российской армии. По его мнению, из-за этого Украина рискует потерять некоторые территории. "По словам украинских военных, некоторым подразделениям уже пришлось снизить скорострельность на 90 процентов по сравнению с летом. Всего не хватает – и на многих участках фронта командиры не знают, как долго они смогут удерживать свои позиции", — говорится в материале. ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТОи вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920142683.html
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920133212.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, бен ходжес, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Бен Ходжес, Владимир Зеленский
В США раскрыли самый опасный сценарий развития конфликта на Украине

Генерал США Ходжес: Украина лишится территорий из-за дефицита боеприпасов

© AP Photo / LibkosВоеннослужащие ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Libkos
Военнослужащие ВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Кошмарный сценарий для Украины становится реальностью, заявил в комментарии RND бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.

"У Украины почти закончились боеприпасы, а Европа и США не желают увеличивать производство боеприпасов“, — сказал он.
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Генерал добавляет, что из-за снарядного голода, ВСУ вряд ли удастся отразить масштабные атаки российской армии. По его мнению, из-за этого Украина рискует потерять некоторые территории.

"По словам украинских военных, некоторым подразделениям уже пришлось снизить скорострельность на 90 процентов по сравнению с летом. Всего не хватает – и на многих участках фронта командиры не знают, как долго они смогут удерживать свои позиции", — говорится в материале.

ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТОи вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныБен ХоджесВладимир Зеленский
 
 
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