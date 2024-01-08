https://ria.ru/20240108/ukraina-1920151427.html

В США раскрыли самый опасный сценарий развития конфликта на Украине

В США раскрыли самый опасный сценарий развития конфликта на Украине - РИА Новости, 08.01.2024

В США раскрыли самый опасный сценарий развития конфликта на Украине

Кошмарный сценарий для Украины становится реальностью, заявил в комментарии RND бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес. "У... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T14:13

2024-01-08T14:13

2024-01-08T15:20

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

бен ходжес

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Кошмарный сценарий для Украины становится реальностью, заявил в комментарии RND бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес. "У Украины почти закончились боеприпасы, а Европа и США не желают увеличивать производство боеприпасов“, — сказал он. Генерал добавляет, что из-за снарядного голода, ВСУ вряд ли удастся отразить масштабные атаки российской армии. По его мнению, из-за этого Украина рискует потерять некоторые территории. "По словам украинских военных, некоторым подразделениям уже пришлось снизить скорострельность на 90 процентов по сравнению с летом. Всего не хватает – и на многих участках фронта командиры не знают, как долго они смогут удерживать свои позиции", — говорится в материале. ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТОи вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240108/ukraina-1920142683.html

https://ria.ru/20240108/ukraina-1920133212.html

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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, бен ходжес, владимир зеленский