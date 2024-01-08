https://ria.ru/20240108/ukraina-1920147999.html

В ВСУ заявили, что не могут полностью закрыть ПВО небо над Украиной

В ВСУ заявили, что не могут полностью закрыть ПВО небо над Украиной - РИА Новости, 08.01.2024

В ВСУ заявили, что не могут полностью закрыть ПВО небо над Украиной

Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что Киев не может полностью закрыть небо системами ПВО,... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T13:30

2024-01-08T13:30

2024-01-08T13:30

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что Киев не может полностью закрыть небо системами ПВО, города, объекты и отдельные направления защищают локально. "Не можем мы всю территорию Украины закрыть ПВО, чтобы ни одна ракета не пролетела, локально защищаем города, объекты, направления, войска и так далее", - сказал Игнат в эфире телемарафона. В июле Игнат заявлял, что украинские военные намерены усилить систему ПВО западными системами из-за потерь техники советского производства и невозможности ее заказа. В сентябре Игнат заявил, что их ПВО беспомощна против баллистических ракет. Позже в сентябре глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на Украине планируют самостоятельно производить системы ПВО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240107/pvo-1920063505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, вооруженные силы украины, в мире