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В ВСУ заявили, что не могут полностью закрыть ПВО небо над Украиной - РИА Новости, 08.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:30 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920147999.html
В ВСУ заявили, что не могут полностью закрыть ПВО небо над Украиной
В ВСУ заявили, что не могут полностью закрыть ПВО небо над Украиной - РИА Новости, 08.01.2024
В ВСУ заявили, что не могут полностью закрыть ПВО небо над Украиной
Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что Киев не может полностью закрыть небо системами ПВО,... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T13:30
2024-01-08T13:30
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что Киев не может полностью закрыть небо системами ПВО, города, объекты и отдельные направления защищают локально. "Не можем мы всю территорию Украины закрыть ПВО, чтобы ни одна ракета не пролетела, локально защищаем города, объекты, направления, войска и так далее", - сказал Игнат в эфире телемарафона. В июле Игнат заявлял, что украинские военные намерены усилить систему ПВО западными системами из-за потерь техники советского производства и невозможности ее заказа. В сентябре Игнат заявил, что их ПВО беспомощна против баллистических ракет. Позже в сентябре глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на Украине планируют самостоятельно производить системы ПВО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240107/pvo-1920063505.html
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украина, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
В ВСУ заявили, что не могут полностью закрыть ПВО небо над Украиной

Игнат: ВСУ не могут полностью закрыть небо над Украиной системами ПВО

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что Киев не может полностью закрыть небо системами ПВО, города, объекты и отдельные направления защищают локально.
«
"Не можем мы всю территорию Украины закрыть ПВО, чтобы ни одна ракета не пролетела, локально защищаем города, объекты, направления, войска и так далее", - сказал Игнат в эфире телемарафона.
В июле Игнат заявлял, что украинские военные намерены усилить систему ПВО западными системами из-за потерь техники советского производства и невозможности ее заказа. В сентябре Игнат заявил, что их ПВО беспомощна против баллистических ракет. Позже в сентябре глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на Украине планируют самостоятельно производить системы ПВО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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