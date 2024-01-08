https://ria.ru/20240108/ukraina-1920142683.html

Срочное решение. Украинский солдат откровенно рассказал о ВСУ

Срочное решение. Украинский солдат откровенно рассказал о ВСУ - РИА Новости, 08.01.2024

Срочное решение. Украинский солдат откровенно рассказал о ВСУ

Украинские военные на Восточном фронте жалуются на усталость и нехватку оружия, пишет Le Point. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T12:42

2024-01-08T12:42

2024-01-08T13:05

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Украинские военные на Восточном фронте жалуются на усталость и нехватку оружия, пишет Le Point."Нет снаряжения, нет боеприпасов, войска недоукомплектованы, люди истощены, командование неэффективно <...> да, ситуация требует срочного решения", — приводит издание слова солдата ВСУ. На этом фоне российская армия усилила натиск, отмечается в статье."Пользуясь численным превосходством, российские войска шаг за шагом постепенно захватывают территорию. Положение кажется столь же критическим для Украины, как и в первые дни конфликта", — пишут авторы. По их мнению, преимущество россиян в том, что они обладают почти неисчерпаемыми запасами снарядов.Как отмечал французский генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI, военная промышленность России сейчас находится на подъеме, тогда как Украина уже не может восполнить свои технические и человеческие ресурсы, особенно в свете снижения западной поддержки в наиболее, по его словам, важный момент.

https://ria.ru/20240108/ukraina-1920133212.html

https://ria.ru/20240108/ukraina-1920135951.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия