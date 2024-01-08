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Срочное решение. Украинский солдат откровенно рассказал о ВСУ - РИА Новости, 08.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 08.01.2024 (обновлено: 13:05 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920142683.html
Срочное решение. Украинский солдат откровенно рассказал о ВСУ
Срочное решение. Украинский солдат откровенно рассказал о ВСУ - РИА Новости, 08.01.2024
Срочное решение. Украинский солдат откровенно рассказал о ВСУ
Украинские военные на Восточном фронте жалуются на усталость и нехватку оружия, пишет Le Point. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T12:42
2024-01-08T13:05
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Украинские военные на Восточном фронте жалуются на усталость и нехватку оружия, пишет Le Point."Нет снаряжения, нет боеприпасов, войска недоукомплектованы, люди истощены, командование неэффективно &lt;...&gt; да, ситуация требует срочного решения", — приводит издание слова солдата ВСУ. На этом фоне российская армия усилила натиск, отмечается в статье."Пользуясь численным превосходством, российские войска шаг за шагом постепенно захватывают территорию. Положение кажется столь же критическим для Украины, как и в первые дни конфликта", — пишут авторы. По их мнению, преимущество россиян в том, что они обладают почти неисчерпаемыми запасами снарядов.Как отмечал французский генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI, военная промышленность России сейчас находится на подъеме, тогда как Украина уже не может восполнить свои технические и человеческие ресурсы, особенно в свете снижения западной поддержки в наиболее, по его словам, важный момент.
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920133212.html
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920135951.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Срочное решение. Украинский солдат откровенно рассказал о ВСУ

Le Point: солдаты ВСУ пожаловались на сложную ситуацию на Восточном фронте

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Украинские военные на Восточном фронте жалуются на усталость и нехватку оружия, пишет Le Point.
"Нет снаряжения, нет боеприпасов, войска недоукомплектованы, люди истощены, командование неэффективно <...> да, ситуация требует срочного решения", — приводит издание слова солдата ВСУ.
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На этом фоне российская армия усилила натиск, отмечается в статье.
"Пользуясь численным превосходством, российские войска шаг за шагом постепенно захватывают территорию. Положение кажется столь же критическим для Украины, как и в первые дни конфликта", — пишут авторы.

По их мнению, преимущество россиян в том, что они обладают почти неисчерпаемыми запасами снарядов.

Как отмечал французский генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI, военная промышленность России сейчас находится на подъеме, тогда как Украина уже не может восполнить свои технические и человеческие ресурсы, особенно в свете снижения западной поддержки в наиболее, по его словам, важный момент.
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