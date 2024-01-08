Срочное решение. Украинский солдат откровенно рассказал о ВСУ
Le Point: солдаты ВСУ пожаловались на сложную ситуацию на Восточном фронте
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Украинские военные на Восточном фронте жалуются на усталость и нехватку оружия, пишет Le Point.
"Нет снаряжения, нет боеприпасов, войска недоукомплектованы, люди истощены, командование неэффективно <...> да, ситуация требует срочного решения", — приводит издание слова солдата ВСУ.
На этом фоне российская армия усилила натиск, отмечается в статье.
"Пользуясь численным превосходством, российские войска шаг за шагом постепенно захватывают территорию. Положение кажется столь же критическим для Украины, как и в первые дни конфликта", — пишут авторы.
По их мнению, преимущество россиян в том, что они обладают почти неисчерпаемыми запасами снарядов.
Как отмечал французский генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI, военная промышленность России сейчас находится на подъеме, тогда как Украина уже не может восполнить свои технические и человеческие ресурсы, особенно в свете снижения западной поддержки в наиболее, по его словам, важный момент.
По их мнению, преимущество россиян в том, что они обладают почти неисчерпаемыми запасами снарядов.
Как отмечал французский генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI, военная промышленность России сейчас находится на подъеме, тогда как Украина уже не может восполнить свои технические и человеческие ресурсы, особенно в свете снижения западной поддержки в наиболее, по его словам, важный момент.